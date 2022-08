Alaïa, la hija de Toni Costa y Adamari López, aparece en ‘La Casa de los Famosos’ y su padre no aguanta las lágrimas

Alaïa llegó a ‘La Casa de los Famosos’ en la semana final, pero a través de un video. La hija de Toni Costa apareció en la pantalla del televisor de la casa con un mensaje para su padre, quien es uno de los cuatro finalistas.

“Hola papi ¿cómo estás? Sabes que ya tú eres un ganador, tú vas a ganar este juego increíble. El tiempo pasa rápido, bye” fueron las palabras de la pequeña de 7 años mientras sostenía a su mascota en brazos. Al final de sus palabras, lanzó un beso que seguramente llegó directo al corazón de su padre, quien no pudo contener las lágrimas.

“Toni, al igual que todos, Alaïa te ha apoyado desde el primer momento, ha estado contigo en cuerpo y alma, cada minuto que has estado dentro de esa casa, ¿que tienes que decirle a la hermosa de Alaïa?”, preguntó Héctor Sandarti, presentador del programa.

“La amo con toda mi alma. Gracias por este regalo de mostrarmela de nuevo, que papi estas aqui pues también como todos luchando. Ha sido un camino largo de muchos obstáculos, creo que de aquí salimos renovados y vale la pena todo lo que hemos vivido aquí y todo lo que yo he sido aquí y seguiré siendo es por y para ella, así que gracias”, expresó Costa en medio de las lágrimas por la emoción de ver a su hija, de la que se separó hace tres meses para entrar a este programa.

En la despedida de Costa con Alalïa ella le regaló una almohada de corazón rosa, la cual hemos visto a lo largo del programa y le dedicó un mensaje en redes sociales:

“Ufff mi corazón en mil pedazos, jamás había sentido algo así al despedirme de mi princesa Alaïa, esta vez fue diferente, fue una despedida muy sentida, lloramos mucho juntos, nos abrazamos tantas veces, me llenó de besos y de palabras tan pero tan bonitas llenas de amor, de sentimiento y a su vez de una manera tan madura y consciente, que mientras escribo esto, en mis ojos no caben más lágrimas… La voy a extrañar tanto, que no se imaginan”.

