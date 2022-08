Empieza una nueva era: se estrenará el fuera de juego semiautomático en la UEFA Super Cup [Video]

Si el VAR llegó para revolucionar el fútbol, la implementación del SAOT será para cambiarlo para siempre. Una de las pocas dudas que quedaban era detectar rápidamente los fuera de juego y en la UEFA Super Cup se estrenará un sistema que optimizará esas decisiones.

La Tecnología Semiautomática de Fuera de Juego (SAOT) se pondrá a prueba en el Estadio Olímpico de Helsinki en la UEFA Super Cup que disputarán Real Madrid (Campeón de Champions) y Eintracht de Frankfurt (Europa League).

Esta implementación tecnológica llegó por la imperante necesidad que tienen FIFA y UEFA en aligerar las decisiones del VAR para detectar fuera de juego. En lugar de trazar líneas en una computadora, ahora habrá un sistema que en mucho menos tiempo determinará el fuera de juego o no.

“Hay entre 10 y 12 cámaras que detectan 29 puntos del cuerpo del jugador, 50 veces por segundo, y un software analiza los datos en tiempo real, calculando a la perfección el momento del pase y la posición de los jugadores. No sólo eso, sino que lo hace insertando ya las rejillas para resaltar el fuera de juego. A continuación, lo envía automáticamente a la estación VAR, que tiene la respuesta que dar al árbitro en los casos de fuera de juego objetivo. Que son los más numerosos. ¿Los tiempos? Ciertamente, mucho más rápido que hoy”, explicó Pierluigi Collina, director de arbitraje de la FIFA.

FIFA's Semi-Automated Offside Technology [SAOT] will be used throughout the #UCL group stage this season, as per @DaleJohnsonESPN.

pic.twitter.com/iVPekXBOKD — City Report (@cityreport_) August 3, 2022

¿Cómo funcionará el fuera de juego semiautomático?

Habrá 12 cámaras instaladas en la parte baja del techo del estadio y estas captarán los movimientos del balón y 29 puntos de datos de todos los jugadores. Esos 29 grupos de datos calcularán las posiciones exactas sobre el césped y diseñarán imágenes en 3D para ser mostradas en el VAR y en las pantallas del estadio para que no queden suspicacias.

Además de las 12 cámaras y los 29 datos en cada jugador, el balón tendrá un sensor en el medio para apoyar al sistema. En caso de duda por la posición de un jugador, aparecerá un banderín naranja para que los árbitros del VAR revisen y en 25 segundos tomen una decisión.

“Se habla de árbitros robots, queda bien, pero no es verdad. Los árbitros de campo seguirán siendo decisivos. El fuera de juego semiautomático solo será utilizado cuando un futbolista que esté en fuera de juego toque la pelota. Si hay interferencia en la jugada, será decisión del árbitro. En cuatro o cinco segundos se podrá detectar el fuera de juego, pero eso es imposible, será en 25 o 20 segundos, algo muy importante”, cerró Collina,

Michael Oliver será el encargado de pitar la UEFA Super Cup en Helsinki y pondrá a prueba el SAOT en el títulos de los campeones de Europa. ⚽ Michael Oliver will take charge of next week's #SuperCup match between Real Madrid and Eintracht Frankfurt in Helsinki.



The game will see a UEFA debut for Semi-Automated Offside Technology (SAOT), which will also be used as of the group stage in the upcoming #UCL season.— UEFA (@UEFA) August 3, 2022

