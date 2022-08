All-Star Game MLS vs. Liga MX: horarios, convocados y cómo ver este partidazo en Estados Unidos

En Minnesota se verán cara a cara las figuras de la MLS contra Liga MX para disputarse el All Star Game 2022 repleto de estrellas. Se juega el honor y el prestigio de ambas ligas con el recuerdo de la edición pasada que ganaron los representantes de la Major League Soccer en penales.

La Liga MX lleva un equipo de 26 jugadores y hay 12 que fueron nominados al Balón de Oro por su excelso rendimiento en la temporada anterior. Incluso serán dirigidos por el argentino Diego Cocca, que sacó campeón al Atlas.

Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo y Alexis Vega son de las figuras que lideran el combinado mexicano. Mientras que Chicharito Hernández, Carlos Vela y Raúl Ruidíaz serán los estandartes del elenco estadounidense.

El recuerdo más cercano es el empate 1-1 de la edición 2021 realizada en el Banc of California Stadium, de Los Angeles, frente a 21 espectadores. Jonathan Rodríguez (20′) facturó por la Liga MX y Jesús Murillo (53′) marcó el empate para la MLS. Ya en la tanda de penales vencieron los estadounidenses 3-2.

Ficha técnica:

Fecha: miércoles 10 de agosto de 2022

Estadio: Allianz Field de Saint Paul de Minnesota

Horarios: 5:30 PM del Pacífico / 8:30 PM del Este

Transmisión para EE.UU.: ESPN, TUDN USA y Univision USA (TV) / Fubo TV, Sling TV, WatchESPN, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y Vidgo.

Convocados MLS

Andre Blake (Philadelphia Union), Sean Johnson (New York City), Dayne St. Clair (Minnesota United), Julián Araujo (LA Galaxy), Jakob Glesnes (Philadelphia Union), Aaron Long (New York Red Bull), Kamal Miller (Montreal), Diego Palacios (LAFC), Kai Wagner (Philadelphia Union), DeAndre Yedlin (Inter Miami), Luciano Acosta (FC Cincinnati), Sebastián Driussi (Austin FC), Charles Gil (New England Revolution), Hany Mukhtar (Nashville), Darlington Nagbe (Columbus Crew), Emanuel Reynoso (Minnesota United), Ilie Sánchez (LAFC), Paul Arriola (FC Dallas), Valentín Castellanos (New York City), Jesús Ferreira (FC Dallas), Taxiarchis Fountas (DC United), Chicharito Hernández (LA Galaxy), Jordan Morris (Seattle Sounders), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders) y Carlos Vela (LAFC).

Convocados Liga MX

Camilo Vargas (Atlas) y Óscar Ustari (Pachuca), Kevin Álvarez (Pachuca), Juan Escobar (Cruz Azul), Luis Reyes (Atlas), Jesús Angulo (Tigres), Brayan Angulo (Toluca), Lisandro López (Tijuana), , Hugo Nervo (Atlas), Aldo Rocha (Atlas), Fernando Beltrán (Chivas), Luis Chávez (Pachuca), Erik Lira (Cruz Azul), Avilés Hurtado (Pachuca), Julián Quiñones (Atlas), Ángel Mena (León), Álvaro Fidalgo (América), Alexis Vega (Chivas), Julio Furch (Atlas), Germán Berterame (Monterrey), Uriel Antuna (Cruz Azul), Guido Pizarro (Tigres) y Juan Dinenno (Pumas).

Chicharito Hernández, capitán del equipo MLS, va dispuesto a ganar y dejó un mensaje claro.

“Quiero romper la narrativa de que la Liga MX es muy superior que la MLS. Trataré de ganar, todos estamos emocionados y es muy bueno para que ambas ligas mejoren. Tenemos una mentalidad positiva, competir. De eso se trata la competencia, no es fácil, las personas piensan que venimos a divertirnos, pero no, venimos para hacer nuestro trabajo”, declaró Hernández en la rueda de prensa previa.

