Alicia Machado exhibió un inesperado detalle de la hija de Ivonne Montero

‘La Casa de los Famosos 2’ llegará a su fin en menos de una semana, y es que será el próximo 8 de agosto cuando se conozca el nombre del afortunado ganador de los 200 mil dólares. Además, ya muchos tienen a sus preferidos cuando tan solo quedan cinco finalistas. En el caso de Alicia Machado, ella en una ocasión fue criticada por no apoyar a su paisana Daniella Navarro, pues ella dio sus motivos y reveló el nombre de su favorito para llevarse el premio.

La también ganadora de la primera temporada durante los programas especiales que realizan los domingos ha dado fuertes declaraciones de lo que ella opina sobre lo que ha ido sucediendo, así como desea que Ivonne Montero gane el dinero para operar a su hija que cuenta con una condición de salud desde su nacimiento.

Las Miss Universo 1996 explicó que en primer lugar se siente demasiado identificada con la actriz, debido a que ambas han logrado salir adelante con sus hijas sin apoyo de las padres de las pequeñas.

“Yo estoy apoyando a Venezuela muchísimo… desde otra trinchera, que es la hija de Ivonne”, dijo la también actriz.

La declaración la hizo luego de recibir infinidades de comentarios negativos en su contra, y es que muchos pensaron que sería a Navarro a la que apoyaría sin discusión alguna tras tener la misma nacionalidad.

“Para quienes no saben, la niña de Ivonne es venezolana y se quedó sin su papá. Y es por eso que yo apoyo tanto a Ivonne, porque para mí significa apoyar a una niñita venezolana”, dijo en ‘La Casa de los Famosos 2’. View this post on Instagram A post shared by Famosos VIP (@finestempire1)

Machado en todo momento defendió su posición en la recta final del reality show.

“Yo como mami sola ella a mí me gana mucho por ese lado y le deseo mucha suerte a Ivonne y ojalá se quede, se lo merece por su niña. Montero a mí no se me hace mentirosa ni mucho menos, lo que pasa es que los demás se dieron cuenta que la señora va a jugar y va a jugar a lo que fue: por su niña. Y ojalá que gane porque es una mamá sola que le echa muchas ganas, que lo necesita. Yo sí la voy a apoyar”, añadió.

Te puede interesar:

· Alicia Machado reveló el nombre de su favorito para ganar en ‘La Casa de los Famosos’

· Internautas arremeten contra Alicia Machado por criticar el comportamiento de Daniella Navarro

· Alicia Machado inició las grabaciones del nuevo proyecto de Telemundo: Culpable o inocente