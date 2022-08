Paquita la del Barrio niega aspiraciones de competir por la presidencia de México

Durante los últimos años, varios partidos políticos en México han tratado de que aprovechar la popularidad de algunas celebridades de la industria del entretenimiento invitándolas a unirse a sus filas con el objetivo de conseguir una mayor cantidad de votos durante los comicios electorales.

Lo cierto es que más allá de conseguir algunos puestos de importancia limitada en la política local, la mayoría de los actores, presentadores y hasta cantantes, quienes se han unido a alguna fuerza política, terminan viendo cómo se marchitan sus sueños por representar a la sociedad civil.

Ejemplo de ello es Francisca Viveros Barradas, a quien en el ambiente artístico se le conoce mejor como “Paquita la del Barrio”.

En enero del año pasado, la intérprete de éxitos como “Rata de dos patas” recibió una invitación formal por parte del partido Movimiento Ciudadano para competir como aspirante a diputada local por el distrito de Misantla, en Veracruz.

Sin embargo, el electorado no conectó con la dama de 75 años, quien al final del proceso electoral tan solo obtuvo el 9% de los votos, quedando relegada hasta la quinta posición de la contienda.

Debido a ello mejor optó por retomar su carrera como cantante y cuando recientemente la cuestionaron sobre si estaría dispuesta a representar a otro partido para buscar la presidencia de México, descartó por completo cualquier posibilidad.

“No, porque la gente no es derecha como uno. Me gustaría hacer mucho por México y no se me da. Mejor así, como estoy trabajo por mi cuenta, lo que Dios me mande y feliz. De política yo no sé nada”, señaló ante las cámaras del programa “Venga la Alegría”.

¿Paquita la del Barrio desea ser la primera mujer en llegar a la Presidencia de México? 🙌💃🇲🇽📺 #VLA #QuieroBailarPorSiempre pic.twitter.com/xSL05nT4O7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 10, 2022

Lo cierto es que, en 2019, el pensamiento de “Paquita la del Barrio” era distinto, pues durante una rueda de prensa efectuada en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la cantante expresó su deseo por convertirse en la primera presidenta de la nación.

Una vez enterrado el tema relacionado con la política, “Paquita” se prepara para compartir el escenario con Pancho Barraza, en una presentación a realizarse el próximo 17 de septiembre en el Selland Arena ubicado en Fresno, California, esto como parte de las celebraciones del Orgullo Hispano. View this post on Instagram A post shared by Paquita La del Barrio (@paquitaoficialb)

Te puede interesar: