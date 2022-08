Madre en Louisiana le corta la garganta a sus hijos de 4 y 2 años y llama al padre por FaceTime para mostrarle macabra escena

Una madre en Louisiana le cortó la garganta a sus dos hijos de 4 y 2 años y llamó a su expareja y padre de los menores por FaceTime para mostrarle el resultado de la macabra acción.

Documentos policiales revelan los detalles del ataque perpetrado por Janee Pedesclaux a sus dos hijos el domingo en una vivienda de New Orleans.

El reporte de la televisora WWL-TV que cita la denuncia policial señala que la mayor de la víctimas murió en el hospital y el niño de 2 permanece en condición crítica.

El crimen inició cuando Pedesclaux llamó al padre de sus hijos, Jermaine Roberts, y le dijo que había dañado su auto. Según la información que maneja la policía de New Orleans, Pedesclaux le manifestó a Roberts que no quería ir a la cárcel y que mataría a sus dos hijos antes de quitarse la vida. En una primera llamada por la red social, al menor de los niños -Jay’Ceon- se le veía el cuello rojo. En una segunda llamada, se veía a la otra víctima, Paris, sangrando por el cuello.

La tercera vez que la sospechosa llamó al padre, se veía a ambos pequeños sangrando por el cuello mientras la niña aparentemente jadeaba en busca de aire.

El padre llamó al 911 y condujo hasta la residencia en el bloque 3100 de la calle Law. Al arribar a la escena, Pedesclaux supuestamente le impidió a Roberts acceso a la vivienda.

La madre supuestamente tenía un cuchillo en la mano.

Finalmente, Roberts rompió una ventana para ingresar a la casa y halló al infante bocabajo en una cama; estaba ensangrentado. La niña también yacía en la cama botando espuma por la boca.

Pedesclaux supuestamente mordió a Roberts cuando este trató de arrebatarle el arma y corrió a la cocina a buscar otro cuchillo. Fue en ese momento, que el hombre agarró a sus hijos moribundos e intentó abandonar la vivienda.

El reporte indica que mientras Roberts trataba de huir, vio que Pedesclaux se puso un cuchillo en el cuello. Aparentemente, no se hirió en ese momento.

Las víctimas fueron trasladadas a University Medical Center, donde fueron sometidas a cirugías de emergencia. A pesar de múltiples intentos por reanimarla, Paris fue declarada muerta.

La policía de New Orleans dijo que Pedesclaux se hirió superficialmente en el área de la clavícula luego de que sus hijos fueron trasladados al hospital.

Las autoridades indicaron que la mujer compartió un video en redes sociales en el que amenazaba con quitarse la vida.

“Ya no puedo más. Mis hijos están muertos. Ya no puedo más. Todo es culpa de Jermaine. Siempre es la culpa de Jermaine”, habría expresado en el video.

“Ya no puedo más. Me voy a matar. Ya no puedo más”, insistió la acusada.