Anne Heche sufrió una lesión cerebral grave y no se espera que sobreviva, anunció su familia

Anne Heche permanece en estado crítico, con graves quemaduras y lesiones pulmonares después de su accidente automovilístico del pasado viernes, 5 de agosto, y no se espera que sobreviva.

En un comunicado, la familia de Heche dijo a través de un representante que había sufrido “una lesión cerebral anóxica grave” y que ahora se le mantenía con vida para determinar si sus órganos eran viables para donación.

Cabe señalar que las lesiones anóxicas ocurren cuando el cerebro no recibe oxígeno, lo que provoca la muerte celular.

“Desafortunadamente, debido a su accidente, Anne Heche sufrió una lesión cerebral anóxica grave y permanece en coma, en estado crítico. No se espera que sobreviva”, anunciaron.

​​La declaración continúa expresando gratitud por la gran cantidad de apoyo y por el cuidado mostrado a Heche, de 53 años.

“Durante mucho tiempo ha sido su elección donar sus órganos y se le mantiene con vida para determinar si alguno es viable. Queremos agradecer a todos por sus amables deseos y oraciones por la recuperación de Anne y agradecer al personal dedicado y a las maravillosas enfermeras que cuidaron de Anne en el Grossman Burn Center en el hospital West Hills”, añadieron.

Anne Heche perdió el control de su automóvil al chocar contra una casa después del mediodía en la zona de Mar Vista de Los Ángeles. Al parecer, 59 bomberos tardaron 65 minutos en “acceder, confinar y extinguir por completo las persistentes llamas” provocadas por el accidente.

A principios de esta semana, se había informado que la actriz tenía una “lesión pulmonar significativa que requirió ventilación mecánica” y “quemaduras que requieren intervención quirúrgica”.

Ahora, sus allegados temen que pierda la vida: “Estará en coma durante mucho tiempo y se teme que pueda morir porque sus pulmones no funcionan por sí solos“, señalaron en el comunicado.

Por otra parte, la policía de Los Ángeles está tratando el accidente como un posible delito, debido a las lesiones infligidas a la mujer dentro de la casa, Lynne Mishele, y porque la actriz, ​​conocida por su romance con Ellen DeGeneres en la década de 1990, estaba bajo la influencia de la cocaína.

Se encontraron narcóticos en su torrente sanguíneo, pero eso podría haber sido por las drogas que le administraron en el hospital. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

