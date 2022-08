Cadáver en compactador de basura: dramático hallazgo en edificio de Nueva York

Un hombre fue encontrado muerto dentro de un conducto del compactador de basura en un edificio de Brooklyn (NYC) esta madrugada, dijeron las autoridades.

La víctima no identificada, que se cree tenía unos 50 años, fue encontrada muerta en el fondo de la tolva dentro de los apartamentos “Medgar Evers” en Gates Avenue cerca de Lewis Avenue, en el vecindario Bedford-Stuyvesant, esta mañana poco después de las 4 a.m., dijo la policía de Nueva York.

Preliminarmente, los investigadores creen que el hombre ingresó al conducto por su propia voluntad, en el primer piso. Al parecer luego se cayó o de alguna manera se dirigió a la parte del compactador, donde el mecanismo lo cortó, dijo la policía.

Al momento su muerte no es considerada sospechosa de acto criminal, apuntó New York Post. No se detalló si la víctima era residente de ese edificio.

En un caso similar, hace un año arrojaron a la basura en una zona residencial tranquila de Nueva Jersey el cadáver de una mujer que había sido contratada como “acompañante” en un lujoso apartamento en Wall St (NYC).

A finales de 2020 unos gemelos recién nacidos fueron hallados sin vida en un patio residencial en El Bronx, junto a la basura. Y en el verano de 2018 una mujer fue encontrada muerta dentro de un compactador de basura en un edificio de lujo cerca de Union Square, Manhattan.