Angelina Jolie deja a su hija en la universidad mientras aguanta las ganas de llorar

La actriz Angelina Jolie sin duda se encuentra atravesando uno de los momentos más resaltantes en la vida de una madre tal y como es ver a un hijo no solamente crecer, es dejarlo en la universidad porque deberá prepararse para el futuro que tiene que emprender más adelante solo. Por ello, ha sido una de las situaciones más emotivas que vivió recientemente.

Se trata de su hija Zahara, quien ya tiene 17 años y actualmente se mudó al campus de Spelman College, lugar donde comenzará a prepararse para la carrera profesional que decidió tomar. Sin embargo, fue hace aproximadamente dos semanas cuando dijo que su pequeña ya estaba bastante cerca de dar este grandioso paso.

Darryl Holloman, quien es el vicepresidente de relaciones estudiantiles de la mencionada casa de estudios, fue el encargado de compartir las fotos en las redes sociales, allí se puede ver a la protagonista de la película ‘Maléfica’ en compañía de su hija, mientras en sus ojos se ve como aguanta las ganas de llorar delante de todos los presentes.

“Voy a comenzar a llorar si me pongo a hablar el día de hoy. No he empezado a llorar aún, así que esperemos que pueda aguantarme“, expresó la ganadora de un Premio Oscar a la Mejor Actriz de Reparto.

A su vez, la madre adoptiva de Zahara no dejó de manifestar que más allá de la nostalgia se encontraba bastante alegre por ver que su hija sigue avanzando en la vida. Por ello, en la red social de la camarita ella compartió una foto donde la joven sale en compañía de otras conocidas que tienen su mismo objetivo.

“Felicidades a todos los estudiantes que comienzan este año. Es un lugar muy especial y un honor tener a un miembro de la familia como una chica Spelman“, escribió en su cuenta personal de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Angelina Jolie (@angelinajolie)

Hasta la fecha la intérprete del personaje de ‘Lara Croft’ tiene ya tres hijos adultos los cuales se encuentran estudiando en la universidad para luego poder emprender una vida de adultos con una carrera profesional.

Hace poco también se volvió viral un video donde se puede apreciar a Jolie junto a Shiloh con quien desde hace algunos días se estuvo rumorando que aparentemente ambas no estaban en su mejor momento y por ello habrían estado distanciadas, hecho que al menos con ese audiovisual en un concierto lo descartan.

