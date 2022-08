Belinda recibió una sorpresa por su cumpleaños con mariachis y personajes de Disney

La cantante Belinda cumplió 33 años el pasado 15 de agosto y como era de esperarse tuvo una gran celebración donde mostró a través de sus redes sociales parte de las sorpresas que tuvo en un día tan especial como lo fue ese.

A través de sus historias de Instagram compartió el regalo que le dio su madre, Belinda Schüll, y es que cuando se dirigía al aeropuerto donde iba a despegar en un jet privado vio que habían varios personajes de Disney tales como Minnie, Mickey, Goofy y Daisy, quienes la estaban esperando de manera ansiosa para felicitarla por un año más de vida.

La madre de la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ quiso sorprenderla minutos antes de trasladarse a otro lugar para continuar con el festejo, en compañía de varios conocidos.

Los destacados personajes animados no estaban solos, pues en el lugar habían mariachis quienes además le cantaron ‘Las Mañanitas’, y sin duda generó gran emoción en ella, pues es amante de esa música y también de las caricaturas que cualquier niño ve en su infancia.

Al ritmo del mariachi y con botargas de Disney, la cantante Belinda comenzó los festejos de su cumpleaños número 33 este lunes. pic.twitter.com/WVl8gR7kPK— SUCESOS (@Sucesosenlinea) August 15, 2022

Ella aprovechó la ocasión y abrazó a cada uno, al tiempo que después se puede notar cuando les dice que se tomen una foto con ella, mientras que de fondo se sigue escuchando cantar a los músicos que hicieron su corta estadía bastante especial.

“El año pasado fue con muchos pétalos de rosas y restaurantes caros gracias a Nodal!! Ahora con muñequitos de Disney”, “Todo lo que dijo Nodal era real, por eso mejor calladita”, “Esta vez no tiraron la casa por la ventana”, “Para el mariachi sí hay, pero para sus dientes no, vaya cosa”, “Pensó que la sorpresa era de Nodal”, “Lo pagó con el dinero de Belinda”, fueron algunos de los comentarios. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Sin embargo, no a todos les agradó la sorpresa que le dio su madre a la española, debido a que son infinidades de comentarios los que salieron a relucir sobre su cumple número 32 que festejó cuando estaba con Christian Nodal, quien además la llevó a comer a un lujoso restaurante. Por ello, a muchos les dio gracia verla acompañada por personas que estaban disfrazadas de los dibujos animados más destacados de Disney.

