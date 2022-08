Así habría sido el momento cuando Gerard Piqué le presentó a la sustituta de Shakira a sus padres

La cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué dieron a conocer el pasado mes de junio que estaban atravesando por el proceso de su separación luego de haber estado juntos 12 años, y que fruto de ese amor nacieron dos pequeños, resaltando que nunca llegaron a estar casados.

Desde aquel momento se comenzó a rumorar que todo sería por una posible infidelidad por parte del jugador del FC Barcelona, quien según habría estado con una chica mucho más joven que la colombiana. Sin embargo, al parecer a los pocos días ellos habrían terminado en medio del gran escándalo que se registró en todo el mundo.

Ahora se rumora que el futbolista estaría saliendo con una joven llamada Clara de 23 años, así lo dejó saber ‘Chisme No Like’. A su vez, este ya se la habría presentado a sus padres, acabando así con las pocas esperanzas que tenían los fanáticos de que él volviera con la madre de Milán y Sasha.

“Se la presentó a los padres ya, el problema es que los padres de él viven junto a… Shakira vive en una casa, está la piscina y después está la casa de los padres de Gerard Piqué”, aseguró el conductor del programa de espectáculos, Javier Ceriani.

Sin embargo, no sería la primera ocasión donde mencionan que la presunta nueva pareja sentimental de Piqué ya ha estado compartiendo con la familia, pues así también lo dejó saber Lorena Vázquez y Laura Fa en el programa ‘Mamarazzis’.

“Ella ya conoce a los hijos, no sé en calidad de qué conoce a los niños, me imagino que como una compañera de trabajo más… Dudo mucho que él la haya presentado como su pareja, es más, en su entorno laboral no actúa como consorte ni como pareja de Gerard Piqué. En el trabajo, en la empresa, ella es una trabajadora más”, explicaron las dos periodistas del mencionado programa.

Hace algunos días se vio que el jugador de fútbol fue a buscar a sus hijos a la casa de su madre, al tiempo que llamó mucho la atención que no ingresara, pues supuestamente todo se trataría de una prohibición de la intérprete de ‘Te felicito’, debido a que ella estaría al tanto de la tercera persona que habría llegado a la relación que ella mantuvo durante más de una década.

