Karina Banda explicó cómo fue el proceso de elaboración de su vestido de novia para la ceremonia religiosa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado fin de semana la presentadora Karina Banda y el actor Carlos Ponce realizaron en Valle Bravo, México, su boda religiosa. Además, destacaron que ambos quisieron hacerlo lo más íntimo posible considerando que la pandemia todavía no ha llegado a su fin.

“Soy práctica, cuando me pongo algo y me siento yo, ni lo pienso dos veces. Quería estar cómoda y no tener que preocuparme por nada”, expresó Banda a la revista People en Español.

La mexicana contó todos los detalles del vestido que llevó puesto en su boda, y es que en la mencionada entrevista dijo que la modista sudafricana, Alena Leena fue la encargada de lo que llevó puesto ese día tan especial. Además, de todo el equipo de trabajo con el que ella contó.

La ganadora de seis Emmy explicó que un gran conocido de ella llamado Franklin Ramos, quien además es un especialista en imagen, pues se ha encargado de vestir a grandes personalidades del mundo del entretenimiento, entre ellas: La Miss Universo Paulina Vega y el cantante Carlos Vives.

“Desde que la conocí le di asesorías y nos volvimos amigos en muy poco tiempo. Llevamos dos años de amistad y hay mucha afinidad porque tenemos muchos amigos en común”, relató el experto a People en Español.

Ramos resaltó que no solamente se trata de un día importante para la novia, también es del novio, pues de igual forma le importa la manera en cómo va a lucir en un momento tan especial como ese.

“El vestido de la novia es tan increíble. Un trabajo hecho a mano que vale la pena que se presuma, que se lo vean y lo zarandée toda la noche”, dijo Franklin Ramos en exclusiva para la mencionada revista. View this post on Instagram A post shared by People en Español (@peopleenespanol)

Por si fuese poco, el vestido de Banda estuvo acompañado por un diseño bastante particular para cuando llegara la noche, pues este tenía agregado unas luces de colores que le darían todo un aspecto mágico para disfrutar mucho mejor la fiesta en compañía de sus seres queridos.

En cuanto al traje de Ponce que usó ese día, quisieron combinar también el ambiente en el que fue realizada la ceremonia.

“Quisimos jugar un con él un poco. En esa época la sofisticación de los hombres era impecable“, dijo Franklin a People.

Te puede interesar:

· Se casaron: Así fue la boda religiosa entre la presentadora Karina Banda y Carlos Ponce en México

· Karina Banda y Carlos Ponce están muy emocionados por su nuevo “bebé” y lo presentarán dentro de poco

· Karina Banda aseguró que siente “felicidad máxima” por lo que se viene en el próximo reality show de Univision