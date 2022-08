Adamari López afirma que sus videos no son indirectas para Toni Costa

En las últimas semanas, Adamari López ha compartido en sus redes sociales algunos videos con mensajes que, muchos afirman, están dirigidos a su ex Toni Costa; sin embargo, ella lo desmiente categóricamente.

En un breve encuentro con la prensa, la conductora aseguró que es lo suficientemente madura como para mandar indirectas al padre de su hija Alaia y señaló que sólo recrea los mensajes porque se le hacen muy divertidos y no porque haya problemas entre ellos.

“No se lo tomen tan personal, sólo lo hago por diversión. A la hora de la verdad no son cosas que yo estoy diciendo, son reels que ya existen y que yo simplemente los sigo con los labios, me divierto y de paso me gano un dinerito. No van para Toni”, dijo Adamari.

Si bien han sido varios videos de ese tono los que la presentadora ha subido, el que más ha llamado la atención es uno en el que dice “Ni celosa ni envidiosa, porque eso ya fue mío y vuelve a ser mío si me da la gana”.

Lee más de Adamari López:

Adamari López: “Papasito, te tocó reemplazarme porque olvidarme no pudiste”

Mordaz mensaje deja Adamari López en Instagram: “Eso ya fue mío y vuelve a ser mío si se me da la gana”

¿Evelyn Beltrán le responde a Adamari López?: “Yo sé que Toni Costa me ama”, dice la mexicana según Chisme No Like