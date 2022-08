Gallo Estrada asegura que noqueará al Chocolatito González y pasará a la historia del boxeo

El boxeador mexicano Francisco “Gallo” Estrada, campeón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, dijo este martes que gracias a su preparación vencerá por nocaut al nicaragüense Román “Chocolatito” González al final de este año.

“Me he preparado para ganarle a Román por nocaut. Es un peleador muy fuerte, pero le voy a ganar para quedar marcado en la historia del boxeo”, aseguró Estrada en la presentación de su pleito de preparación ante Argi Cortés, previa a pelear con González.

El choque ante Cortés, pactado a 10 rounds, se realizará el 3 de septiembre en Hermosillo (Sonora, México). Cortés, quien es entrenado por el legendario Ignacio “Nacho” Beristáin, tiene una marca de 23 victorias, 10 por nocaut y dos derrotas.

Con récord de 42 triunfos (28 de ellos por la vía rápida) y 3 derrotas, Estrada no pelea desde marzo de 2021, precisamente cuando venció a Chocolatito en la disputa por el título de campeón supermosca del CMB.

Desde aquel combate, las lesiones y un positivo por COVID han mantenido al Gallo fuera del ring, situación por la que el pugilista explicó necesitaba una pelea de preparación para medirse a González en fecha por aún por confirmar.

“He trabajado mucho en la fuerza. Tengo 32 años (de edad), no soy un jovencito de 22. He dado muchas batallas, pero no siento que voy para abajo, todo lo contrario; me siento muy potente, pero era necesario tener una pelea antes de Chocolatito”, confesó.

Que Estrada tome la contienda como parte de su camino a enfrentar por tercera vez a Chocolatito no quiere decir que haga menos a Argi Cortes, subrayó.

“Mentalmente, estoy al cien. He batallado mucho con las lesiones, y espero no pase nada en esta pelea. Tenía mucho tiempo de no subirme al ring. No quiere decir que menosprecie a Argi, pero estoy seguro de que voy a ganar, porque la tomo con esa seriedad”.

Juan Francisco y Román González se han enfrentado dos veces en la historia. En la primera, en 2012, Chocolatito se impuso por decisión unánime. En 2021, el Gallo cobró revancha al vencer por decisión dividida en una cerrada batalla.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, quien estuvo presente en la presentación, se refirió a esa contienda del año pasado como una de las mejores de la historia: “Estrada es el mejor boxeador supermosca del mundo. La pelea que nos regaló con Chocolatito en 2021 rompió récord de golpes en un combate, por eso es una de las mejores de la historia, y no dudo que así será una tercera pelea entre ellos”.

