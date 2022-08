Toni Costa y Evelyn Beltrán se reencontraron luego de 103 días y estallan las redes sociales

El bailarín Toni Costa reveló el pasado viernes en sus historias de su cuenta personal de Instagram que posiblemente se iría de viaje, y es que sería a un lugar bastante particular porque después de haber transcurrido tres meses iba a poder compartir con su novia, Evelyn Beltrán.

En la noche ambos compartieron un Reels donde se puede notar que solo es una fotografía de la pareja abrazándose, mientras que de fondo se puede escuchar la canción ‘La Pareja del Año’. Además, al también instructor de zumba se le ve en una de sus manos que tiene un ramo de rosas.

“La conexión no se explica, simplemente se siente“, fue el mensaje que acompañó la publicación de los novios que también destacaron que pasaron 103 días sin verse personalmente.

“El amor es la conexión más grande”, “Dios los bendiga, qué viva el amor por siempre”, “Qué bueno, al fin están juntos”, “Qué viva el amor, bonita pareja”, “Ella es tan bella, hacen hermosa pareja”, “Disfruten su relación, el pasado es historia”, “Qué ridículos, Adamari es más hermosa”, “A lo mejor se siente valorado por ella”, “Pobre Toni, esa no es para ti”, fueron algunas de las expresiones que generó el post.

Sin duda alguna muchos de los seguidores de la red social de la camarita mostraron su alegría por volverlos a ver juntos luego de haber transcurrido tanto por la participación de él en ‘La Casa de los Famosos 2’. Sin embargo, otros manifestaron su descontento y le mencionaron a su ex, Adamari López.

“Cuando la vida te regale la oportunidad de volver a empezar, no dudes en pedir desde lo más profundo de tu corazón lo que tu alma anhela encontrar; esto nunca va a dejar de sorprenderte“, escribió la actual pareja del padre de Alaïa Costa en sus historias. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

Luego de los novios haber compartido en las diversas plataformas que ya estaban juntos, ella también mencionó que: “Salud por todo lo hermoso de esta vida”.

Este reencuentro habría sido uno de los más esperados por la audiencia que durante 90 días estuvo disfrutando de ‘LCDLF’, y aunque fue el pasado lunes cuando culminó la segunda temporada no fue hasta este viernes que se pudieron volver a ver.

Te puede interesar:

· Toni Costa y Evelyn Beltrán volvieron a hablar después de 16 semanas

· Toni Costa no podrá cumplir la promesa que tanto esperaba Adamari López

· Adamari López y Alaïa tuvieron un gesto con Toni Costa para ayudarlo a ganar en ‘LCDLF2’