Daniella Navarro niega insinuaciones a Salvador Zerboni y asegura que Nacho Casano no es su premio de consolación

Salvador Zerboni, el segundo lugar de La Casa de los Famosos, estuvo invitado a La Mesa Caliente de Telemundo. En el programa habló sobre su paso por el reality, pero además compartió sus impresiones sobre Daniella Navarro, actriz que fue su amiga, compañera y aliada del cuarto morado, hasta que el romance con Nacho Casano la distanció y enemistó con Laura Bozzo y él mismo.

El actor mexicano contó que antes de que Daniella se acercara a Nacho, el día que cocinaron la paella, la venezolana lo buscó nuevamente, asegurando que ésta se le había insinuado. Repitió que él no aceptó el ofrecimiento y afirmó que el argentino había sido prácticamente su premio de consolación.

La venezolana, como era de esperarse, no se quedó callada y contestó negando categóricamente todas y cada una de las afirmaciones brindadas por Zerboni en torno a este tema. La actriz reconocida por su trabajo como actriz en la cadena Telemundo hizo uso de las historias de Instagram para dar su declaración y para pedirle a los medios de comunicación que ante estos hechos se tomen la molestia también de invitarla a ella para dar su versión de los hechos, ya que como bien se encargó de repetir Juan Vidal “todo está grabado”. Navarro entonces dice:

“…No me interesa nada de esa gente, yo duermo en paz, aceptando todos mis errores y trabajando en mejorar; en cambio algunos siguen siendo un personaje barato y falso y más anaranjado. Ahora resulta tengo Santo nuevo a quien rezar. Lo que me impresiona es que sigan hablando de mí teniendo más material. Hagan lo que hagan, inventen lo que quieran y cuando tengan pelotas de decirme a mí las cosas en la cara hablamos. Y dejen de estar mandando mensajes para verme, que si yo fuera tan mala como quieren decir no me mandarían a buscar”.

A Zerboni le dice claramente que espera que le diga las cosas de frente y que recuerde no provocarla porque cuando le buscan la lengua definitivamente se la encuentran: “Alguien que es capaz de inventar que pagó una cuenta clínica y peor aún llevar un paparazzi para tomar foto en medio de algo doloroso ustedes me dirán. Lo único que me arrepiento es que peleé con personas que no merecían por defender lo indefendible, y peor aún defender al que hoy me ofende e inventa cosas. Ojalá algún día tenga las pelotas y me lo diga en mi cara. Ya no tiene cámara para seguir con su actuación barata. Y si van a poner cosas pónganlas completas, enfrenten como hombres no como gallinas“.

Estas palabras de Daniella Navarro exponen lo mucho que ha estado siguiendo las declaraciones brindadas por otros ex compañeros de La Casa de los Famosos, porque Ivonne Montero también se ha defendido de algunas de las declaraciones que Salvador Zerboni realizó en el reality, asegurando que éste nunca la ayudó de manera económica en cuanto a la salud de su hija Antonella.

Las actuales declaraciones de Navarro en redes sociales indican que sí está arrepentida del daño que le ocasionó a Montero, a quien siempre atacó e insultó por supuestamente defender a Salvador Zerboni, a quien por casi tres meses lo considero un amigo fiel y digno de proteger.

Nacho Casano es el amor

Sobre su romance con Nacho Casano tanto ella como el argentino están defendiendo lo que sienten el uno por el otro. Ésta afirma que se perdonaron, que saben lo que dijeron y lo que pensaban antes de conectar como lo hicieron en la última semana de estadía de la venezolana en el show, afirma que Casano no es y nunca fue su premio de consolación como asegura Salvador Zerboni. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

