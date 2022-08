El legendario Roberto Clemente es declarado prócer de Puerto Rico

El legendario pelotero Roberto Clemente (1934-1972), astro de la Major League Baseball (MLB), fue añadido a la lista de próceres o ilustres puertorriqueños por su trayectoria deportiva y su ayuda a los más necesitados.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, convirtió en la Ley 61-2022 la medida para declarar a Clemente prócer, según informó este jueves el representante Eladio Cardona Quiles, autor de la iniciativa.

De esta forma, Clemente se une a otros ilustres puertorriqueños como Eugenio María de Hostos y Ana Roqué de Duprey, para que el tercer lunes de febrero de cada año se conmemore su vida, obra y legado.

🟡 #HoyEnLaCámara | El representante Eladio “Layito” Cardona Quiles informó que el gobernador Pedro Pierluisi convirtió en la Ley 61-2022 la medida para que la figura de Roberto Clemente sea añadida a la lista de próceres puertorriqueños. (…) pic.twitter.com/tCgKR7HZLP — Cámara de Representantes de Puerto Rico (@CamaraConPR) August 18, 2022

“Todo puertorriqueño y toda puertorriqueña debe conocer la obra y el legado de Roberto Clemente, no tan solo por su trayectoria deportiva, sino por todas las aportaciones y ayudas que llevó a los más necesitados”, afirmó Cardona Quiles.

El legislador, que preside la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes, explicó que presentó este proyecto “para que las futuras generaciones conozcan y conmemoren el sublime legado de este ilustre boricua”.

La ley dispone que el Gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Educación y el Departamento de Recreación y Deportes, se encargará de conmemorar, promulgar, difundir y preservar la obra, trayectoria, vida y legado del pelotero.

Clemente jugó 18 temporadas en la MLB, fue dos veces campeón de la Serie Mundial, ganó 12 Guantes de Oro consecutivos y fue el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la Liga Nacional en 1966 y de la Serie Mundial de 1971.

El primer latino en conectar 3,000 imparables en las Grandes Ligas y elegido 15 veces al Juego de Estrellas, perdió la vida en 1972 en un accidente aéreo cuando llevaba ayuda a las víctimas de un terremoto en Nicaragua. Roberto Clemente was born #OTD in 1934. His 18-year career featured four NL batting titles, the 1966 NL MVP award, 12 consecutive Gold Glove Awards, 1971 World Series MVP and two World Series titles. pic.twitter.com/FDzF9hpU3M— National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) August 18, 2022

A principios de este mes, los hijos del fenecido pelotero presentaron una demanda millonaria contra el Gobierno de Puerto Rico por el uso sin permiso del nombre y la imagen del astro para recaudar fondos.

