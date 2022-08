Las claves de hombre en Florida para ganar 7 veces la lotería; millonario reveló en libro sus secretos

Un hombre que ganó siete veces la lotería en Florida dejó en un libro varias claves para obtener ganacias de los juegos de azar,

Richard Lustig murió en el 2018 a los 67 años pero dejó por escrito algunas estrategias para resultar afortunado en la lotería. Pero antes de resultar ganador, el residente en Orlando estaba arruinado por las deudas.

Lustig ganó múltiples veces la lotería entre el 1993 to 2010. Las ganacias totalizaron $1 millón de dólares.

Llegar a este punto le tomó unos 25 años de apuestas y muchas pérdidas.

A raíz de lo anterior, decidió escribir “Learn How To Increase Your Chances of Winning the Lottery” (Aprende cómo incrementar las probabilidades de ganar en la lotería).

Entre las recomendaciones de Lustig que reseñó esta semana The Jerusalem Post destaca el requerimiento de comprar más boletos de loterías para aumentar las probabilidades de ganar. Cabe señalar sin embargo que la otra cara de la moneda es que no necesariamente la ganancia compensará la inversión en los tiquetes.

El asiduo jugador además sugirió no seleccionar números que caigan en el mismo grupo de números o que terminen en dígitos similares.

Un tercer consejo es optar por juegos de la lotería menos populares o que la gente compra menos. Mientras más gente compre boletos para cierto sorteo, menos probabilidades de ganar tiene la persona y viceversa. Cuando optas por juegos menos sonados, hay menos competencia.

Las personas que seleccionan fechas de cumpleaños u otras especiales, podrían tener menos oportunidades de ganar, ya que el conteo llega máximo al número 31, según el calendario. Lo anterior no incrementa tus probabilidades de ganar. Sin embargo, seleccionar números por encima del 31 incentiva las probabilidades de no compartir el precio con otras personas en caso de ganar.

Otro consejo de Lusting es no optar por la selección de números al azar o “quick pick” a través de la máquina. Además es importante ser fiel a tus números, aún cuando no hayas acertado varias veces. Otro detalle a considerar es no dejarse llevar por la fiebre de un respectivo sorteo porque el “jackpot” es alto. Esto responde a que mientras más cuantioso el premio, más personas jugarán, y por ende, menos son las probabilidades de ganar.

No todos validan o creen en las estrategias de Lustig. Incluso, algunos expertos financieros plantean, entre otras cosas, que no está claro si las ganancias obtenidas por el hombre fueron inferiores al gasto en la compra de boletos.

