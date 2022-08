Mujer de Michigan compra un raspadito al azar y gana $1 millón de dólares

Una mujer de 67 años del condado de Lenawee, en Michigan, ganó $1 millón de dólares participando en el juego instantáneo de pago en efectivo de $40 Million Cash Payout de la Lotería de Michigan.

La afortunada jugadora, que eligió permanecer en el anonimato, compró su billete ganador en una gasolinera Mobil, ubicada en la calle 1105 North Main Street en la ciudad de Adrian.

“Elegí un boleto instantáneo al azar para comprar mientras estaba en la tienda, raspé solo el código de barras y lo escaneé para ver si había ganado. La máquina dijo que presentara un reclamo de premio, así que escaneé el boleto unas cuantas veces más pensando que la máquina no funcionaba. Como seguía recibiendo el mismo mensaje, raspé el boleto para ver si había ganado”, dijo la mujer, de acuerdo con el portal Click On Detroit.

“Cuando vi el premio de $1 millón de dólares, estaba teniendo dificultades para contener mi emoción y no quería hacer una escena, así que me subí a mi auto y me fui a casa. ¡No pude dormir durante días porque estaba tan sorprendida y emocionada!”.

La ganadora visitó después la sede de la Lotería para reclamar su premio. Ella eligió recibir su dinero como un pago único de una suma global que fue de alrededor de $693,000 (menos impuestos) en lugar de 30 pagos de anualidades por el monto total. La mujer planea ahorrar sus ganancias.

Los jugadores han ganado más de $15 millones de dólares participando en el juego raspadito $40 Million Cash Payout, que se lanzó en mayo. Cada boleto de $10 dólares ofrece a los participantes la oportunidad de ganar premios que van desde $10 dólares hasta $1 millón.

Aún quedan más de $34 millones de dólares en premios, incluidos dos premios mayores de $1 millón, 17 premios de $10 mil y 80 premios de $2 mil dólares.

En 2021, los jugadores de la Lotería ganaron más de $1,800 millones de dólares jugando juegos instantáneos.

