Jugador de lotería que se llevó más de $1 millón de dólares en premios comparte 5 tips para ganar

Richard Lustig fue un jugador profesional de lotería y autor del libro ‘Learn How To Increase Your Chances Of Winning The Lottery’ (Aprende a Aumentar Tus Posibilidades De Ganar La Lotería). Al parecer, Richard sabía lo que hacía, pues llegó a ganar más de $1 millón de dólares jugando en la lotería de Florida.

De acuerdo con información compartida en FingerLakes, Richard Lustig falleció en 2018, pero sus estrategias le ayudaron a llevarse siete premios mayores. Sus estrategias todavía son ampliamente utilizadas, y aquí te compartimos sus cinco tips más importantes para aumentar tus posibilidades de ganar la lotería.

1. Crea un presupuesto

El primer consejo y el más importante para jugar a la lotería es crear un presupuesto, porque debes cuidar de no gastar dinero de más. Por eso, fija una cantidad que puedas gastar en jugar y apégate a esta cifra.

2. Evita escoger números con selecciones rápidas o ‘quick picks’

Debes dedicar tiempo y esfuerzo a tu estrategia de lotería, esto incluye la compra de boletos. No es recomendable seleccionar números con Quick Pick, ya que la computadora elige los números por ti. En lugar de esto, Richard sugiere jugar con una misma serie de números, porque de esta forma tus probabilidades aumentan cada vez que pierdes.

3. Evita las fechas especiales

Evita jugar con números de fechas de cumpleaños y aniversarios, ya que, aunque estas cifras pueden ser importantes para ti, no lo son para el juego. Y es que, por ejemplo, con Mega Millions, los números para elegir van del 1 al 75, y jugar en fechas específicas reduce los números para elegir (porque la mayoría de las fechas no pasan del número 30, por los días del mes).

4. Persiste con tus números

Cada vez que cambias de número, es como si empezaras de nuevo. Cambiar de número significa que estás jugando con las probabilidades más bajas, porque no sabes si los números funcionan o no. Una vez que encuentres los números que ganan (los que más aparecen), apégate a ellos.

5. Juega en pools de loterías

Unirte a los grupos o pools de lotería puede ser una excelente manera de aumentar tus probabilidades de ganar. Y es que, aunque compartes tus ganancias con las demás personas del grupo, al final terminas ganando algo. Si decides unirse a un grupo de lotería, asegúrate de jugar con personas de tu confianza y de que las reglas del manejo del dinero sean claras.

