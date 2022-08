Daniella Navarro muestra sus curvas y plano abdomen con una diminuta tanguita

Daniella Navarro presumió su escultural figura a través de las historias de su cuenta de Instagram tras asistir a una especialista que la ayudará a perder 5 kilos en dos semanas. La venezolana y quinta finalista de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ mostró su plano abdomen y todas sus curvas luciendo una pequeña tanguita y un sostén.

En las fotografías compartidas por la actriz venezolana se observan las marcas en su abdomen plano y ella sonríe feliz.

Desde hace unas semanas cuando salió de ‘La Casa de los Famosos 2’ Daniella Navarro ha estado muy activa en las redes sociales, mostrándoles a sus seguidores lo que es su vida en estos momentos.

Una de las situaciones que más atrae la atención del público es la relación que tiene con Nacho Casano y que inició de manera inesperada dentro del reality show de Telemundo, tras semanas y semanas en las que ellos no eran precisamente muy amigos.

Hace par de días tanto Navarro como Casano confesaron que están enamorados el uno del otro. En principio, lo hizo Casano con una romántica carta de amor que publicó en su Instagram: “De entre todo lo difícil, lo duro, el dolor y el llanto que ocurrió en esa casa, fue ahí también donde encontré hermanos de la vida y hasta una mujer de la que jamás creí podría enamorarme. Pero aquí estoy, dedicándole este posteo, apoyando cada uno de sus pasos, y luchando para que podamos tener un futuro pese a todo el pasado público con el que contamos”, fue parte de lo que dijo Casano.

“Me enamoré de ti sabiendo lo que eres,sabiendo que nuestro amor no sería fácil, que tendríamos millones de obstáculos, aún con eso mi corazón lo hizo y lo volvería hacer una y otra vez si es necesario… No nos soltemos nunca… Miooooooooooo”, respondió Navarro en los comentarios.

