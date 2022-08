Casemiro se despide del Real Madrid: “He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé”

El mediocampista brasileño Carlos Henrique Casemiro se despidió del Real Madrid, luego de aceptar la oferta del Manchester United. En una publicación en sus redes sociales manifestó que de volver al club en el que, afirma, ha “vivido la historia más maravillosa”, para trabajar en un futuro. Así lo reseña la agencia de noticias Efe.

He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al @realmadrid y al madridismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala Madrid! 🤍💜 pic.twitter.com/VH91DA3HJW — Casemiro (@Casemiro) August 20, 2022

La primera despedida de Casemiro, en el día que viaja a Mánchester para someterse al reconocimiento médico y convertirse en nuevo jugador del Manchester United, llegó este sábado, a través de Twitter e Instagram. El brasileño, que el próximo lunes dirá adiós en la Ciudad Real Madrid rodeado de todos los títulos conquistados, mostró su amor eterno al club blanco.

“He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al Real Madrid y al madridismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala Madrid!”, escribió junto a dos fotos en las que sale despidiéndose del Santiago Bernabéu en la celebración por la última Champions, y en un centro del campo para la historia con Luka Modric y Toni Kroos. View this post on Instagram A post shared by Casemiro (@casemiro)

De acuerdo con la prensa inglesa, el traspaso de Casemiro al Manchester United se concretó por $72 millones de dólares y otros $13 millones en variables. De esta forma, el mediocampista brasileño se convierte en la tercera venta más cara en la historia del Real Madrid, tras Ángel Di María ($75 millones) y Cristiano Ronaldo ($117 millones).

