La Happy Meal de McDonald’s tiene de regreso las cartas coleccionables Pokémon

McDonald’s tiene de regreso una promoción para los fanáticos de Pokémon. La popular cadena de hamburguesas y Pokémon presentan Happy Meal Pokémon. En las cajitas felices amarillas con el diseño de un Pikachu sonriente y adorables orejitas hay cartas coleccionables y juguetes.

Pokémon anuncia que quienes compren un Happy Meal hasta mediados de septiembre de 2022 recibirán todo lo que necesitan para organizar un Match Battle con amigos.

El regreso de la promoción de McDonald’s con productos Pokémon se anunció con muy pocos detalles por parte de la cadena de restaurantes. Sin embargo, el sitio oficial de Pokémon compartió más detalle.

“Puedes encontrar amigos Pokémon como Pikachu, Rowlet, Gossifleur y más, y enviarlos a una partida de lanzamiento de monedas, giros y diversión con números. El último entrenador con un Pokémon en juego puede reclamar la victoria”, explica Pokémon.

