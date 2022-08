Miller High Life lanza barras de helado con infusión de cerveza

Este verano la tendencia de lanzamientos con sabores exóticos está en los helados. Miller High Life y Tipsy Scoop están lanzando una barra de helado de edición limitada solo para adultos. El postre congelado con infusión de cerveza se llama Ice Cream Dive Bars; cada barra tiene un 5% ABV.

Al helado celebra los bares y por ello evoca los sabores y aromas que son característicos del lugar.

A las barras “se les da un remolino de maní” en honor al bocadillo que suele encontrarse en la barra de un bar o antro y que puede comerse gratis.

Introducing Ice Cream Dive Bars, a perfect blend of smoky vanilla, gooey caramel, and the beer you love brought to you by Miller High Life X @TipsyScoop

