El enterizo blanco lleno de hoyitos y transparencias deja expuesta la nueva delgadez de Chiquis Rivera

Chiquis Rivera está cada vez más delgada y su fans están encantados al ver cómo todo el esfuerzo que ha realizado para bajar de peso está tomando forma. La joven hija de Jenni Rivera siempre ha sido honesta al destacar que sus curvas en muchas ocasiones han podido ser usadas en su contra, pero no por eso ha dejado de mostrarse sexy, atrevida y además segura de su cuerpo y de sí misma.

Muchos la atacan alegando que gran parte de este logro se lo debe a una cirugía gástrica, sin embargo otros alaban que aún pese a esta intervención, ella lleva años con dietas rigurosas además de sesiones de ejercicios arduas.

Despierta América compartió hoy a través de Instagram un vídeo en el que se puede ver a la cantante con un enterizo blanco lleno de hoyitos y transparencias, éste refleja lo mucho que la “abeja reina” ha bajado de peso.

Este conjunto blanco lo utilizó para su presentación en Los Ángeles, aunque después se lo quitó para quedarse con un par de shorts cacheteros, mientras una gorra brillante de L.A. adornaba su cabeza, un look que muchos recuerdan también en su mamá, “La Diva de la Banda”, Jenni Rivera.

En sus redes sociales, también sorprendió con un par de leggings negros y un top nude, sus brazos y su clavícula también fueron indicativos de lo mucho que ha bajado de peso. Ante la cámara, la ex de Lorenzo Méndez se ve muy contenta y feliz con su cuerpo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis también ha demostrado que ella no está peleada con los bikinis y no se esconde, así se muestra ante la familia y sus fans en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Diario Libre (@diariolibre)

