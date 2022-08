Irina Baeva tras su regreso a México: “Vine recargadísima de energía”

La actriz Irina Baeva sorprendió a sus seguidores de la red social Instagram al mostrar que ya se encontraba de regreso en México, y es que fue tan solo este fin de semana cuando compartió varias imágenes de lo que fue el recibimiento que le dieron sus familiares en Rusia. Por ello, muchos pensaron que aún estaba en su país natal.

Al parecer la prometida de Gabriel Soto se tomó bastante en serio los días que disfrutó con sus familiares porque no quiso compartir contenido permanente en su feed hasta después, donde también destacó que tan solo estaría durante 10 días en la mencionada nación, pues fue desde el pasado 3 de agosto cuando publicó una foto de ella sola.

Su viaje fue bastante polémico, no solo por haberlo hecho en medio de una guerra, también por haberse ido sin el mexicano, y es que se rumora que la pareja no estaría nada bien, mientras que algunos internautas han expresado que existiría una posible ruptura amorosa, aunque ambos mantienen sus fotos en pareja en la red social de la camarita.

“Oigan, hola. Pues ya estoy de regreso en México lindo y querido (risas). Oigan, muchas muchas gracias a todos por sus mensajes. Sé que estuve ausente por estas dos semanas… La verdad es que preferí estar pasando el tiempo con mi familia, con mis papás disfrutarlos, disfrutar a mis sobrinos más que estar publicando mi día a día en Rusia”, dijo.

Luego de haber estado durante varias semanas sin revelar lo que hacía diariamente en las redes sociales, pues notificó que se siente muy bien y llena de buenas vibras tras haber regresado a México. Además, consideró que la experiencia que vivió con cada uno de sus parientes fue completamente única.

“La verdad es que me la pasé muy bien, así es que muchas muchas gracias vine recargadísima de energía, súper emocionada y muy contenta después de estas dos semanas con mi familia”, explicó en su cuenta personal de Instagram. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

“Después de tres años y 40 horas de vuelo por fin volví a ver y abrazar a mi mamá y mi papá, a mi hermana y su familia!10 días, sin duda, es poco, pero lo que más importa no es el tiempo sino la calidad. De los viajes más esperados, lágrimas de reencuentro y de despedida pero siempre juntos! Más que nunca. Siempre en mi corazón”, escribió.

