Vaquero Navarrete noquea en el sexto round a su compatriota y retiene corona mundial [Video]

El mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete derribó este sábado en el sexto asalto a su compatriota Eduardo Báez para retener su título de campeón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo.

Cuando pasaba por dificultades, con una mano lastimada y carente de velocidad, el Vaquero resolvió con su mejor arma, la pegada, para lograr su victoria número 36, 30 antes del límite, con apenas una derrota.

¡WOOOOOOOOOW!



Vaya nocaut del 'Vaquero' Navarrete en el 6to…🥊



Un difícil combate para Emanuel, pero un solo golpe basto, un ganchó al hígado y Báez no se paró. 🔥



TREMENDA DEFENSA DE NAVARRETE DEL TÍTULO MUNDIAL WBO PLUMA 🏆



🔥EN VIVO🔥 por #ESPNKnockOut#NavarreteBaez pic.twitter.com/fVwDIzgJIL — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) August 21, 2022

En la Pechanga Arena, en San Diego, el monarca defensor pasó trabajo para detener al irrespetuoso Báez, que se vio rápido de manos y piernas, logró buenos impactos y defendió bien.

Pelea emocionante

Navarrete, quien llevaba más de 10 meses sin pelear, falló de manera reiterada, a tal punto que en el momento de la decisión estaba debajo en dos de las tres tarjetas, en una por 48-47 y en otra 50-44, con una a favor por 49-46.

En el sexto round, el campeón recibió un corte en un cabezazo, fue paciente, esperó la oportunidad y cuando Báez dejó un espacio en su defensa, lo castigó. Un potente gancho de izquierda al hígado, y otro a la altura del plexo solar, dejaron a su rival arrodillado en la lona.

No parecía un golpe decisivo, pero Báez no se pudo levantar y sufrió su tercera derrota, primera por nocáut, con 21 triunfos y dos empates. Baez looking to get some respect early 👀#NavarreteBaez pic.twitter.com/JXRZcpqj7B— Top Rank Boxing (@trboxing) August 21, 2022

“Es un peleador fuerte. Me preparé bien, pero no lo podía encontrar hasta que me salió bien ese gancho al hígado. Estuve mucho tiempo fuera y me costó. Hizo que todo fuera más complicado”, reconoció Navarrete. El Vaquero prevailed in devastating fashion 🤫@BoostMobile x #NavarreteBaez pic.twitter.com/lf3uh1vsVw— Top Rank Boxing (@trboxing) August 21, 2022

A los 27 años de edad, Emanuel, que pasa dificultades para dar las 126 libras, parece en condiciones de subir a las 130, peso superpluma; aunque, según dijo a los medios este sábado, es una decisión que tomará más adelante con su equipo.

“Tenemos tiempo para decidir si las 126 o si las 130”, aseveró el púgil, que suma más de una década sin perder. ¿'Vaquero' Navarrete saldrá de la división de peso pluma? 🥊



Tras su victoria ante Eduardo Báez, esto fue lo que dijo 🔥#BoxAzteca pic.twitter.com/QsbYqGhfab— Box Azteca (@BoxAzteca7) August 21, 2022

