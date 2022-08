Cobran enchiladas en $40 dólares, clientes se quejan del precio excesivo y autoridad mexicana interviene

Toda una polémica se desató en México, luego de que un cliente denunciara que le cobraron cuatro órdenes de enchiladas en poco más de $40 dólares, lo cual es considerado un precio excesivo y más si se trata en un puesto callejero, por lo que la autoridad mexicana tuvo que intervenir.

Y es que los antojitos mexicanos, que se pueden encontrar en cada rincón del país ya sea en locales establecidos o en puestos callejeros, donde los precios son más económicos.

Pero este no fue el caso de un puesto ubicado en Pátzcuaro, en el estado occidental de Michoacán, donde a un cliente le cobraron 810 pesos por cuatro órdenes de tres enchiladas cada una, lo cual es considerado un precio elevado, más tratándose de un puesto en la calle.

Denuncian en redes cobro excesivo por unas enchiladas en Michoacán

Además, a las enchiladas no les pusieron pollo, lo que incrementó aún más las críticas contra los comerciantes del lugar.

“#Patzcuaro, de los creadores de las micheladas de $500 ahora llegan las enchiladas de a $200 sin pollo”, se lee en el mensaje que colocó el usuario c3sarzihua en TikTok, quien compartió imágenes del puesto y de los propietarios del lugar, haciendo un llamado a las personas a no acudir a ese lugar.

@c3sarzihua Patzcuaro, de los creadores de las micheladas de $500 ahora llegan las enchiladas de a $200 sin pollo. ♬ sonido original – dcd

Tras conocer la historia, varios usuarios también compartieron sus experiencias en dicho puesto de enchiladas, y otros más hablaron de otros comerciantes que son abusivos con los precios de los antojitos mexicanos.

“A mí me pasó en Tonalá Guadalajara, me dieron un precio y al final fue el doble yo solo pague lo que me dijeron al principio”, escribió un usuario.

Luego de que el caso se hiciera viral, autoridades del estado y representantes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), acudieron no solo al puesto de enchiladas a verificar los precios, si no a todos los ubicados en el centro de Pátzcuaro.

Esto después de las denuncias de los precios excesivos en la zona, y exigieron a los vendedores tener a la vista los precios de los alimentos y las cantidades de las que están compuestas las órdenes para evitar problemas y malos entendidos con los clientes y con los turistas que llegan a la estado de Michoacán.

“Ante las denuncias ciudadanas, decidimos actuar de la mano con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a través de nuestras áreas responsables de hacer una revisión de cada uno de los espacios donde se ofertan alimentos, para tomar las medidas necesarias y que nuestros visitantes y patzcuarenses tengan acceso a precios justos y alimentos de calidad”, indicó Julio Arreola, presidente municipal de Pátzcuaro en su cuenta de Facebook, donde compartió imágenes del operativo realizado en el centro de la ciudad.

Incluso también surgieron memes por el precio de las enchiladas.

