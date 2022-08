Mega Millions: Ganador aún no reclama los $1,337 millones ¿Qué pasa si no lo hace?

Luego de la gran expectativa que se generó por el sorteo de uno de los mayores premios en la historia de Mega Millions, ahora la incertidumbre se centra en el ganador que aún no se ha presentado a reclamar los $1,337 millones de dólares, pero ¿Qué pasa si no lo hace?



Esta es una de las principales incógnitas para muchos, sobre el futuro de la millonaria cantidad que se sorteó el pasado 30 de julio, que rompió la racha de los sorteos donde no había ganadores del premio mayor. Ya que desde abril ningún boleto había resultado ganador y la bolsa se fue acumulando hasta llegar a los $1,337 millones de dólares.

Los números ganadores del millonario premio

Y es que se cumple casi un mes del gran sorteo, que generó gran expectativa en el país, para conocer al ganador de Mega Millions, que fue acumulando millones y millones hasta llegar a los $1,337 debido a la gran cantidad de billetes vendidos.

Los números ganadores de dicho sorteo fueron: 13-36-45-57-67, Mega Ball: 14. Y el boleto premiado se vendió en una tienda ubicada en una estación de gasolina Speedway, en Des Plaines, ciudad situada a unas 20 millas al noreste de Chicago.

Tercer premio más grande de Mega Millions

El premio es el tercero más grande en la historia de Mega Millions y el ganador tiene dos opciones para elegir la forma en que quiere ganar su premio, la primera es llevarse los $1,337 millones, en 30 pagos anuales.



La segunda opción, es la que la mayoría elige, es cobrar en solo pago, por lo que se llevaría $780.5 millones de dólares en efectivo.

¿Cuánto tiempo tiene para reclamar el premio?

Ahora el ganador tiene 60 días, a partir del sorteo, para decidir cuál es la forma para recibir su pago.



Y tiene un plazo de 12 meses para reclamar su premio, de no hacerlo, cada estado puede utilizar el premio en diversas acciones, de acuerdo a los estatus de la lotería de Illinois.

Así que el ganador aún está a tiempo de reclamar el millonario premio, que tal vez no lo ha hecho por diversos factores, porqué aún está vigente la entrega del premio, porque se está asesorando legalmente para cobrarlo y saber cómo utilizar su dinero, entre otras opciones.

Derecho a guardar su identidad

En Illinois, la lotería permite a los ganadores mantenerse en el anonimato, si su premio es mayor a los $250,000 dólares, lo cual aplica en este caso.

La Lotería de Illinois permite que los ganadores mantengan su identidad en anonimato si el premio es superior a los $250,000, lo que aplicaría en este caso.

También el ganador tiene el derecho de pedir que no se dé a conocer su dirección, para mantener el total anonimato al momento de presentarse a reclamar su premio.

Piden al ganador buscar asesoría legal

“Para un premio de esta magnitud, no es inusual que el ganador tarde un tiempo en reclamarlo”, reconoció Harold Maysel, director de la Lotería de Illinois.

“Estoy seguro de que están pasando por una variedad de emociones”, precisó Maysel.

Los funcionarios de la lotería de Illinois hacen un llamado al ganador de los $1,337 millones de dólares a asesorarse muy bien legalmente para saber cómo y dónde invertir su premio, ya que hay muchos estafadores.



También le piden al afortunado hacer una cita para ir a reclamar su millonario premio.

Por lo pronto, sigue la incógnita de quién es el ganador y cuando se presentará para reclamar los $1,337 millones de dólares.

