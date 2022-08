Detectar a tiempo las etapas del ‘burnout’

El “burnout” es un estado de agotamiento emocional, físico y mental, causado por un estrés excesivo y prolongado. Ocurre cuando las personas se sienten abrumadas, agotadas emocionalmente e incapaces de satisfacer las demandas constantes. También reduce la productividad y agota la energía.

Para reconocer si estamos o no en camino al burnout, debemos saber cuáles son las etapas en las que se desarrolla. Solo así, tendremos más claridad para empezar a tomar acciones que lo reviertan, y volver a un balance sano en nuestro día a día.

Es imprescindible entrar de lleno en este debate, y por ello hemos convocado el Primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout, que se celebrará en República Dominicana. Recientemente entró en vigor la última revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud, donde se establece que el burnout o síndrome de desgaste profesional, es un problema relacionado con el trabajo.

¿Cuáles son las etapas del burnout?

Scientific American destaca lo que coloquialmente se conoce como las 12 etapas del burnout, según el psicólogo Herbert Freudenberger, conocido como uno de los primeros en describir los síntomas del agotamiento profesional.

Esta vez abordaré las primeras seis etapas:

-La compulsión de probarse a uno mismo: se busca demostrar obsesivamente la valía. Se dificulta establecer límites, porque siempre está la disposición de ir más allá.

-Trabajar más duro: incapacidad de dejar de trabajar. Responder correos electrónicos durante el fin de semana, dedicar constantemente horas extras o largas, y/o renuencia a tomar vacaciones.

-Necesidades descuidadas: sueño errático, alimentación interrumpida, poco tiempo para hacer ejercicio y recreación, y/o falta de interacción social. Las personas que experimentan agotamiento constantemente suelen descuidar estas necesidades.

-Desplazamiento de conflictos: comportamiento evasivo. Las personas descartan sus problemas y pueden sentirse amenazadas, asustadas o nerviosas.

-Revisión de valores: se reescribe el propio código moral para adaptarse a las ambiciones laborales. La familia, los pasatiempos y los amigos se orientan a favor del trabajo, que se convierte en el único enfoque.

-Negación de problemas: la persona se vuelve cada vez más intolerante, cínica y/o agresiva, percibiendo a los colaboradores como “estúpidos, vagos, exigentes o indisciplinados”. La persona ve los problemas de la vida como derivados del trabajo y ve el tiempo como un recurso extremadamente limitado.

* María Méndez es presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR). Dominicana residente en Nueva York. Ha trabajado con figuras y eventos internacionales como Beyonce, Frank Ocean, Joe Thomas, The Mavericks, Raul Di Blasio, Benicio del Toro y la SuperBowl. https://www.viahr.org/