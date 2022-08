Expatrón de la Fórmula 1 responde ante la justicia por supuesto fraude de $650 millones de dólares

La autoridad fiscal del Reino Unido no ha tardado en llevar a los tribunales al empresario Bernie Ecclestone, quien fuera patrón de la Fórmula 1 hasta 2017, tras haber detectado una irregularidad de gran calado en sus últimas declaraciones de impuestos.

El polémico magnate, quien fue detenido recientemente en Brasil, por llevar un arma de fuego en su equipaje, acudió este lunes al Tribunal de Westminster; para una primera vista oral en la que tuvo que dar explicaciones sobre este asunto. A juicio de la fiscalía, Ecclestone ocultó un fondo que tuvo en Singapur entre los años 2013 y 2016, cuyo valor se cifra en nada menos que $650 millones de dólares.

El acaudalado empresario se declaró no culpable de un delito de fraude fiscal. Además, fue puesto en libertad sin fianza; no obstante, el próximo 19 de septiembre tendrá que presentarse en la Corte de la Corona de Southwark (Londres), encargada de lidiar con procesos judiciales de especial relevancia o gravedad, para seguir defendiendo su versión de los hechos, que contrasta notablemente con la que ha ofrecido HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs), la agencia tributaria del país, en el siguiente documento facilitado al juez.

“Durante el curso de la investigación, hemos preguntado [al señor Ecclestone] sobre cualquier depósito o cuenta en la que estuviera implicado en el extranjero. La Corona [el ministerio fiscal] basa estos cargos en el hecho de que [Ecclestone] no declaró un fondo en Singapur, cuya cuenta bancaria contenía aproximadamente $650 millones de dólares estadounidenses”, reza un extracto de la nota.

