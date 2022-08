Georgina Rodríguez acude a rezar a la Virgen de Fátima con este llamativo look

Georgina Rodríguez no quiso renunciar a su particular estilo, aunque lógicamente optó por un look más recatado de lo habitual, en su visita de este domingo al santuario de la Virgen de Fátima, en Portugal, donde sacó a relucir su lado más religioso y su deseo de recurrir a las más altas esferas en busca de orientación vital.

La novia de Cristiano Ronaldo, principal figura materna de Cristiano Junior, Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda, hizo acto de presencia en el templo luso ataviada con un vestido blanco que realzaba su figura y mostraba parte de sus piernas. Georgina complementó su estilismo con un pañuelo de Chanel que cubría su cabeza, un bolso a juego y unas chanclas azules que, francamente, desentonaban con el resto de sus prendas.

“Sigue guiando e iluminando mi camino, virgencita”, ha escrito la estrella televisiva en su perfil de Instagram mientras compartía varias instantáneas de una escena de recogimiento y oración.

Ciertos internautas han criticado a la maniquí por hacer demasiada ostentación de lo que debería haber sido un momento completamente privado, mientras que otros parecen haberse sorprendido de que Georgina sea cristiana practicante. Por su parte, amigos de la celebridad tan famosos como Jon Kortajarena y Adriana Abenia se han sumado a sus rezos con corazones rojos y algún que otro ‘amén’, conscientes como eran de que la antaño bailarina también habrá pedido al altísimo, entre otras cosas, por los que ya no están. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

