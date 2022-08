Hombres documentan sus vasectomías en TikTok después de la anulación de Roe v Wade

Varios hombres están documentando sus vasectomías en TikTok, ya que el interés en el procedimiento ha aumentado luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de eliminar el derecho de las mujeres estadounidenses al aborto.

El hashtag #vasectomy tiene más de 500 millones de visitas en TikTok, mientras que las búsquedas de “vasectomía” alcanzaron su punto máximo en Google a fines de junio luego de la anulación de Roe v Wade.

La decisión de la Corte Suprema permitió a los estados introducir nuevas restricciones o prohibiciones sobre los abortos, lo que impactó a millones de mujeres y niñas en todo el país.

Las mujeres en los estados que prohíben el aborto podrían verse obligadas a continuar con un embarazo, incluso en casos de violación o donde podría haber riesgo para la vida de la mujer o del bebé. Aquellos que busquen un aborto en los estados donde está prohibido podrían ser procesados.

Pero a la luz de la decisión de la Corte Suprema, ha habido una oleada de hombres que asumen la responsabilidad por el papel que desempeñan en los embarazos no planificados y solicitan la vasectomía, un procedimiento que corta el suministro de esperma al semen.

Es un procedimiento confiable que no tiene ninguno de los efectos secundarios de otros métodos anticonceptivos y, a menudo, se puede revertir.

Hombres muestran sus vasectomías en videos de TikTok

Ahora, los hombres comparten las experiencias de sus vasectomías en TikTok y alientan a otros a hacer lo mismo.

Por ejemplo, el usuario de TikTok “gabrielconover” explicó cómo fue su procedimiento en un video que ha acumulado 1.7 millones de visitas.

Él dice: “El procedimiento duró unos 20 minutos, obtuve nitroso, así que literalmente no sentí nada, excepto algo de movimiento allí abajo. De hecho, estaba en un muy buen lugar, fue una experiencia muy agradable”.

“Después del procedimiento pude ponerme de pie, ponerme la ropa y salir caminando. Mi esposa me llevó a casa y me acosté, me puse un poco de hielo, tomé algunos analgésicos y me lo estaba pasando bien”, agregó.

A pesar de sentirse incómodo, dijo que el dolor posterior al procedimiento fue menor.

Ahora bien, el usuario de TikTok “Mike” documentó su experiencia en un video que acumuló 2.8 millones de visitas y filmó su reacción en vivo al procedimiento. @mikepridgen I got a vasectomy. You get to join me for the procedure. (It’s just my face! I promise!) #vasectomy #medical #education ♬ Elevator Music – Bohoman

En el video, se puede escuchar a un médico decir “un pequeño pellizco aquí”, a lo que Mike responde: “Oh. Eso no fue tan malo. Pensé que iba a ser como perder una pelota”.

En un video de seguimiento, explicó por qué se hizo la vasectomía y dijo: “No me quitarán la elección. Pero se lo quitarán. Mi vasectomía protege a mi pareja”.

Gabe y Mike son solo dos de los muchos hombres que han compartido con franqueza sus experiencias con la vasectomía en TikTok, obteniendo millones de visitas y me gusta en el proceso.

