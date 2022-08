La recuperación va por buen camino según ferias de trabajo en NYC

Las ferias de trabajo en las que se promueven posiciones poco comunes, es un síntoma inequívoco de que la recuperación va por buen camino.

El miércoles tuvo lugar en el City College de Manhattan una feria de trabajo auspiciada por el Festival de New York y la Cámara de Comercio de Harlem. En el evento participaron más de 40 empresas de diversos campos entre ellos el de salud, tecnología, educación, servicios de hospitalidad, construcción y, además, varias agencias de la ciudad.

Decenas de expertos laborales y en generar oportunidades económicas ofrecieron talleres de desarrollo profesional a los participantes neoyorquinos con el objetivo de prepararlos para la demanda de trabajos que experimenta la Gran Manzana.

“Creo que lo peor ha pasado, se están reabriendo los negocios, hay nuevas oportunidades y ahora depende de nosotros”, dijo Lucio Funes.

Portando su hoja de vida, Funes de origen argentino, fue uno de los cientos de participantes de la feria. Perdió su trabajo en una agencia de publicidad y ahora busca una plaza en el área de sistemas.

Desde el sector privado tanto el Festival de New York como la Cámara de Comercio de Harlem, están empeñados en mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos, así como desarrollar y atraer negocios y servicios profesionales de calidad en las comunidades menos favorecidas.

“De mi parte tengo claro que quiero trabajar en el sector de salud. La crisis nos ha dado una lección y no quiero volver a pasar hambre”, expresa Vicente Pulido, nativo de Ciudad Juárez. Es residente y busca asistencia para revalidar sus estudios de enfermería, durante los últimos años ha trabajado en restaurantes.

Lo relevante de este esfuerzo que apunta a la reactivación económica de Nueva York, es que por primera vez se unieron a la feria las plataformas de contratación LinkedIn, Idealist e Indeed.

Mientras algunos buscan probar suerte en nuevas carreras u oficios, dispuestos a tomar cursos para reinventarse, la gran mayoría simplemente busca trabajar en lo que encuentre…

Apoyo a las minorías

Otro punto a destacar es el de que las empresas están conscientes de que las minorías o comunidades de color fueron las que sufrieron las peores consecuencias en cuanto a la pérdida de trabajos y hacia allá apuntan.

César Pérez explica cómo Athari Recruiting tomó varias acciones durante el 2020 para cambiar el ecosistema interno, diversificar y abrir oportunidades a empleados provenientes de las comunidades de color en posiciones en el campo de la tecnología.

“Es una de las razones de participar en esta feria. Es importante darle oportunidades de trabajo a gente de nuestras comunidades. Necesitamos más diversidad y representación”, dijo Pérez.

El enfoque de Athari es reclutar candidatos excepcionales de las comunidades locales para colocarlos en el sector de la tecnología y que representen la diversidad que incluye la inclusión racial, étnica, de género, de capacidad y de edad.

La voluntaria Elianny Moronta de iMentor ofreciendo información a un estudiante. /Foto: David Ramírez

Asistencia para mantener trabajos

“Cuando tienes hijos, el pago de renta y muchas deudas por pagar, no tienes mucho que exigir. Ahora, si me sale algo de mi profesión, lo tomo”, dijo la dominicana Laura Almonte. Ella es contadora y confiesa que quisiera una posición como maestra.

En este tipo de casos es donde ofrece asistencia Indeed. Christian Rivera que trabaja para esa plataforma de reclutamiento dijo que el objetivo de la empresa es que las personas tengan éxito en sus trabajos

“Nuestro enfoque es prepararlos para que tengan las herramientas necesarias para conseguir trabajos. Actualmente estamos enfocados en liderar sobre todo a que los hispanos se abran campo utilizando el español”.

Entre tanto, Jonathan González que trabaja en la Unidad de Impacto Social de Indeed explica que el objetivo allí es ayudar a quienes se enfrentan a barreras hacia sus metas de encontrar trabajo.

“Indeed entiende que gran parte de la población se ve en dificultades para arrancar en la búsqueda de trabajo. Para ellos tenemos soporte que los impulsen a conectarse digitalmente para buscar trabajo y luego para que puedan mantenerse en esos trabajos”, dijo González.

“Ahora trabajo hay, pero en computadoras y el área de tecnología. Nos toca capacitarnos para agarrar un puesto de esos”, argumentó Esperanza Espinal, de origen colombiano, que dijo llegó a la feria en busca de ayuda.

El turismo constituye para la ciudad de Nueva York un motor crucial de su economía, por tal razón el sector de servicios como el de bares, restaurantes y hotelería es un nicho que ofrece hoy trabajos en varios frentes.

Linda Dejesús que trabaja como reclutadora para la cadena Omni Hotels & Resorts coincidió que tras la pandemia existe más conciencia sobre el apoyo a las minorías.

“Son prácticas que siempre hemos mantenido pero que entendemos que luego de una situación tan difícil como la que hemos atravesado, debemos ser más solidarios”.

Dejesús dijo que la cadena hace ingentes esfuerzos por regresar a las actividades con más fuerza y por ese efecto, están abriendo más espacios tanto en la parte administrativa como de coordinación y de servicios, que son posiciones no sindicalizadas y el enfoque es reclutar a gente de las minorías.

Frank Noble, gerente de operaciones de Liberty, la compañía que produce las bebidas del portafolio de Coca Cola y que opera en el mercado de Nueva York, Nueva Jersey y Filadelfia comentó que su meta al momento es atraer la fuerza laboral de las áreas a las que sirven.

“Para nosotros esa es una prioridad, esto incluye a las minorías, los latinos particularmente. Tenemos un departamento de diversidad, inclusión y derechos civiles. La empresa considera que tiene mucho trabajo por hacer todavía para garantizar los derechos de las personas”, aseguró Noble.

Liberty tiene abiertas posiciones como conductores de camiones, vendedores, despachadores y muchas otras oportunidades donde ofrecen entrenamiento.

Faltan voluntarios

Dentro de todo el andamiaje que aporta hacia la recuperación, entidades como iMentor juegan un rol determinante.

La dominicana Elianny Moronta es voluntaria de esta organización creada en 1999 con el objetivo de orientar a estudiantes de familias de bajos ingresos para ayudarles en el proceso de acceso a la universidad y luego que terminan sus carreras, apoyarlos en buscar trabajo.

“Después de la pandemia uno de los problemas principales que enfrentamos es la falta de voluntarios, es comprensible porque en medio de la crisis, todos buscan trabajos remunerados”, dijo.

iMentor atiende a más de 10.000 estudiantes a través de sus programas de servicio directo en la ciudad de Nueva York, Chicago y Baltimore por intermedio de asociaciones con organizaciones locales sin fines de lucro.

Entre las empresas y entidades que participaron en la feria se contó a: Lincoln Center for the Performing Arts, MACYS, Ben & Jerry’s, JP Mongan Chase, City College, Idealist, Columbia University, Metropolitan Transportation Authority, NYC Administration for Children’s Services, United Federation of Teachers, West Harlem Development Corporation, New York Urban League, UPS, Omni Hotels y Cayuga Centers.

Pronta reactivación

Tras casi tres años en que la economía de la ciudad de la ciudad cayó por los suelos a consecuencia de la pandemia, el optimismo que se percibe en este tipo de ferias es la búsqueda de una recuperación rápida y vigorosa.

“Juntos nos levantaremos de uno de los periodos más difíciles mientras realizamos un futuro más amable, más equitativo y más inclusivo”, destacó en un comunicado el Festival de Nueva York.

La organización asegura que las ferias de trabajo directas ofrecen a todos los participantes la oportunidad de crecer, conectarse y retribuir contribuyendo a la reactivación de la ciudad.

El festival es un movimiento que colabora con la reactivación de la ciudad que agrupa a más de 300 organizaciones todos los sectores y que está activo desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo de 2022.

Entre tanto, la Cámara de Comercio de Harlem enfatiza que su misión como auspiciante de la feria es mejorar la calidad de vida de sus residentes, así como desarrollar, atraer negocios y servicios profesionales de calidad a sus comunidades.

“Nos complace que nuestra Cámara continúe atrayendo activamente bases de apoyo locales, regionales, nacionales e internacionales cada vez mayores, que van desde propietarios únicos hasta corporaciones.

Crecen las contrataciones

Mientras aumentó la contratación en el país en junio y a medida que más estadounidenses regresan al ritmo de vida laboral que tenían hasta antes de la pandemia, aún hay un un largo camino por recorrer antes de que la pérdida de empleos se revierta por completo.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS por sus siglas en inglés), la tasa de desempleo en Manhattan fue del 7.5 por ciento en mayo, lo que reflejó una mejora significativa desde mayo de 2020, cuando la tasa de desempleo se situó en el 15.2 por ciento.

Cifras del desempleo

El estado de Nueva York perdió 1 millón de empleos durante la pandemia de COVID-19 en 2020 en medio de cierres y colapsos en el turismo y la actividad comercial.

La ciudad de Nueva York perdió la mayoría de los empleos desde diciembre de 2019 al principio de la pandemia hasta diciembre de 2020: 578,000, según datos del Departamento de Trabajo del estado.