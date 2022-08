Ben Affleck preocupa por su aspecto físico que refleja agotamiento tras la segunda boda con JLo

El actor Ben Affleck desde que se casó por el civil el pasado mes de julio con la cantante Jennifer López no ha dejado de ser objeto de burlas ante los medios de comunicación y las redes sociales, debido a que han realizado memes con su rostro, porque al parecer no ha descansado lo suficiente y se le nota al momento de ser captado por los paparazzi.

En esta ocasión el productor de cine estadounidense no pasó desapercibido luego de la boda de tres días que realizaron en su mansión ubicada en Georgia, pues fue visto dentro de un carro donde refleja agotamiento e incluso algunos aseguran que nuevamente podría estar dormido.

La pareja sin duda ha tenido días muy movidos y uno de ellos fue el pasado viernes cuando tuvieron que llamar una ambulancia para que fuese a la mansión, pues del sitio tuvieron que sacar a la madre de él y ser trasladada a un centro de salud donde fue atendida.

El suceso se registró el día de la cena de ensayo y es la que suegra de JLo se resbaló cuando estaba en el muelle. Por ello, le tuvieron que agarrar algunos puntos para cerrar la herida.

No sería la primera vez que el intérprete del personaje de ‘Batman’ protagoniza un escándalo de este tipo, pues el pasado mes de julio sucedió una situación bastante similar cuando estaba de luna de miel por París en compañía de su esposa e hijos.

Lo más llamativo no fue verlo descansar con la cabeza al aire, es que también tenía la boca abierta, pues muchos aseguran que podría tratarse del acuerdo que ella lo habría puesto a firmar como condición cuando se casaran, pues consistiría en tener relaciones sexuales cuatro veces por semana. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Aunque no tenía una almohada para apoyar su cabeza mientras el sol le pegaba en el rostro, igual se pudo notar que Ben estaba disfrutando de esos pocos minutos, pues aparentemente no habría estado durmiendo lo suficiente para mantenerse activo en el transcurso del día.

La intérprete del tema musical ‘El anillo’ por su parte se mostró muy fresca y feliz tras las salidas que hacía toda la familia, una luna de miel bastante particular porque siempre estuvieron con sus pequeños, que como bien se conoce son de padres distintos.

