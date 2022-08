JLo y los detalles de su vestido de novia para casarse por segunda vez con Ben Affleck

La segunda boda de Jennifer López y Ben Affleck sin duda había sido una de las más esperadas del año, debido a que ahí realizarían una ceremonia con sus seres queridos más cercanos y no como su matrimonio por el civil el pasado mes de julio.

Una de las cosas más llamativa durante un momento como este siempre será el cómo va a lucir la novia y se trata del vestido que haya escogido para un evento que quedará para el recuerdo no solamente de ella, también de los asistentes.

Por ello, la empresaria en esta ocasión quiso recurrir a una persona bastante especial para el diseño de su atuendo, y es que contactó a Ralph Lauren, quien fue el encargado de darle ese toque tan particular que siempre ha caracterizado el estilo de ‘La Diva del Bronx’.

Hasta el momento la intérprete de ‘El Anillo’ no ha publicado nada en su cuenta personal de Instagram. Sin embargo, el domingo las redes sociales se inundaron de varias fotografías que se filtraron de aquel pacto de amor que decidió hacer la pareja, y es que se le vio la indumentaria que llevó el sábado.

La madre de Max y Emme llevó un abierto y sexy escote a la altura de su espalda, mientras que la cola era inmensa al tiempo que destacaron los volantes. Además, sus brazos estuvieron un poco cubiertos por unas mangas japonesas y el velo fue completamente transparente.

La bailarina profesional ha dejado claro que tiene una gran pasión por los vestidos y es que el pasado 16 de julio tuvo la oportunidad de lucir dos para aquella oportunidad donde todo fue más privado, pues contaron con los testigos y algunos de sus hijos. View this post on Instagram A post shared by @jlo_chicago

“He tenido este vestido por tantos años, lo estaba guardando, guardando, guardando y ahora lo llevo en mi boda”, escribió la ahora esposa de Ben en un comunicado que emitió en su página web tras dar a conocer la noticia.

En esta ocasión los esposos seguramente tendrían conocimiento que se divulgó el día y lugar de celebración de esa segunda boda, debido a que ocuparon los titulares de la prensa nacional e internacional. Sin embargo, tomaron la determinación de no darle paso a la prensa para que ellos pudieran disfrutar de este momento tan especial con sus invitados.

