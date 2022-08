Danna Paola enciende Instagram con una sensual foto donde se le ve casi todo

Danna Paola causó sensación en las redes con una muy sensual foto que publicó a raíz de su nueva canción titulada “Xt4S1S”. En la imagen se le ve a la actriz y cantante acostada sobre el piso y luciendo un diminuto atuendo de tiras que permite ver las curvas de su cuerpo.

Este atuendo lo acompañó con largas botas de cuero y guantes del mismo material en color negro. Con esa foto Danna Paola ya consiguió más de 638,000 me gustas y más de 2,700 comentarios. “La tentación me eleva y me dan ganas de volverte a probar… gracias x todo el amor y el reconocimiento que le están dando a #XT4S1S de verdad es mi canción favoritaaaaaaaaaaaaa, me empodera, me vuelve locaaaaa, y me hace sentir TODO, que vibra tan deliciosa en la que estamos hoyyyyy”, fue el mensaje con el que la artista acompañó la fotografía.

Hace algunas semanas Danna Paola causó preocupación debido a la delgadez que mostró al asistir a los Premios Juventud 2022. La cantante y actriz lució un vestido verde de transparencias que dejaba ver su ropa interior y sus fanáticos dejaron mensajes de preocupación ante la situación. “Cuida tu salud”, “¿Por qué está muy flaca?”, “Eras muy bonita llenita”, “¿Quién le hizo tanto daño?”, “Se le ven los huesos”, “Extraño a la Danna de antes”, “Me da miedo que se rompa”, fueron algunos de ellos.

Días después unas fuentes que serían cercanas a la artista indicaron al portal TVNotas que la mexicana estaría sufriendo trastornos alimenticios.

“Danna está enferma; nosotros que estamos cerca de ella, hemos escuchado cómo vomita después comer o de repente realiza dietas extremas que la han hecho desmayarse un par de ocasiones; a veces come solo una manzana y lechuga. Su pérdida de peso no se debe a ejercicio ni a una dieta sana, por eso se ve flaca, pero no saludable”, son parte de las declaraciones que le dieron las fuentes al portal informativo.

