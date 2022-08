Myrka Dellanos desaparece de Instagram

“Usuario no encontrado”, es lo que dice Instagram cuando se busca la cuenta de Myrka Dellanos en esa red social. La presentadora de ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo habría cerrado su perfil en esta plataforma y se desconocen los motivos.

La conductora de televisión era activa en esta red social y frecuentemente publicaba fotos en las que presumía su cuerpo y mensajes de enseñanzas o motivaciones.

En la cuenta de Instagram del programa de Telemundo también tiene algunos días sin aparecer. La última imágen en la que se le ve reflejada data de hace 5 días, cuando junto a Alix Aspe, Giselle Blondet y Andrea Meza recibió a Helen Ochoa en el estudio. Todas lucieron atuendos entre el rojo y el rosa, para crear una armonía colorida en el programa ese día.

Hace algunos meses ya Myrka Dellanos manifestó que para ella era complicado ser constantemente comparada con las mujeres con las que comparte programa y también destacó el tema de las críticas que se hace de mujer a mujer. Esto lo hizo con un gran texto a modo de confesión en Instagram:

“CONFESIÓN: Es sumamente difícil estar frente a las cámaras de tele cada día y que me comparen constantemente con otras tres mujeres. Respeto a cada una de ellas y me parecen lindas cada una con rasgos físicos y espirituales diferentes. Pero por qué será que especialmente las mujeres atacan físicamente la apariencia de otra mujer. ¿Por qué lo hacen?”, inició.

“Yo no puedo cambiar quien soy. Solo puedo ser la mejor versión de Myrka y así lo he hecho toda mi vida. Créanme que es también difícil envejecer en frente de las cámaras y bajo la lupa escrupulosa de muchos que se esconden detrás de un teléfono o compu para enviar dardos que pueden llegar directamente al alma en un momento de debilidad. No soy ni la más alta, ni la más flaca, ni la más joven ni la más bonita- solo puedo ser yo”, también dijo la presentadora de televisión.

