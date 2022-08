Votantes mayores de 50 años definirán el futuro político en elecciones en la Ciudad de Nueva York

Las segundas elecciones primarias de este martes 23 de agosto para elegir a los candidatos que se disputarán las sillas del Senado estatal y el Congreso federal en noviembre próximo, ya tuvieron su movimiento previo con el voto anticipado.

Y junto al elevado abstencionismo que suele marcar el proceso electoral en la Gran Manzana, datos de los comicios de la primera ronda de las primarias de junio pasado señalan que el futuro político en los cinco condados lo están imponiendo votantes mayores de 50 años. Los más jóvenes siguen siguen en la cola.

Así lo dejan ver votantes inscritos como Jaime Callejas, quien a sus 38 años confiesa abiertamente que a pesar de estar registrado, no le interesa sacar unos minutos de su tiempo para votar en estos comicios.

“La verdad ni siquiera sabía bien que ahorita había otras primarias, pero yo solo voto por presidente, el resto no me quita el sueño, pues al final vamos a seguir igual y la única opción que tengo es seguir trabajando”, comentó el ciudadano de origen colombiano, mientras se dirigía desde Astoria a su empleo en Manhattan.

Y ese sentir se ve respaldado en las cifras, como lo muestra un reciente informe elaborado por AARP, que señala que casi 7 de cada 10 electores que utilizan su derecho de sufragar en la Gran Manzana, tiene 50 años o más.

Los datos presentados por AARP señalan que del total de 532,563 votantes que salieron a las urnas el 28 de junio, el 66.3% pertenecía a ese grupo de edad; dos tercios de los sufragantes neoyorquinos, 353,000, nacieron antes de junio de 1972 mostrando el poderío que le imprimen a los procesos electorales.

El flujo de votantes menores de 50 años fue del 34%, con 179,563 votantes; es decir que apenas 3 de cada 10 votantes que ejercen su derecho en las urnas son jóvenes.

“El bloque electoral más poderoso (mayores de 50 años) dice que la protección del Seguro Social y Medicare, y ayudar a las personas a envejecer en su hogar, son poderosos motivadores (para salir a votar)”, advierte el reporte de AARP.

El reporte también muestra que en condados como El Bronx y Staten Island, según registros de votantes de la Junta Electoral de la ciudad de Nueva York, realizado por Gotham Government Relations LLC, el poder electoral de los mayores de 50 años es todavía más grande. Allí casi el 80% de quienes sufragaron en las primeras primarias de este 2022 pertenecían a esa franja de edad, y los más jóvenes apenas lograron porcentajes del 20%.

“Los votantes de 50 años o más acuden a las urnas en números mucho más altos que sus homólogos más jóvenes, y en la ciudad de Nueva York, los votantes confirmaron esto en junio”, aseguró Beth Finkel, directora estatal de AARP New York. “Este bloque electoral extremadamente poderoso ha dejado en claro que los asuntos clave, como proteger y fortalecer el Seguro Social y Medicare, y apoyar a las personas para que vivan en sus propios hogares con independencia y dignidad y por tanto tiempo como sea posible, son motivadores poderosos a la hora de votar”.

Finkel agregó que en medio de esa dinámica, urge que los candidatos que deseen ganar las elecciones presten atención a los asuntos que importan a los votantes mayores de 50 años. “Los adultos mayores de 50 años son nuestros votantes más poderosos, y serán quienes decidan las elecciones del 2022”, agregó la directora de AARP New York.

Dentro del llamado a estar atentos a las necesidades de la población electoral más poderosa en las urnas, AARP pidió a los candidatos que atiendan preocupaciones como el aumento en los precios, la dificultad de costear los alimentos y la gasolina, la pandemia y los ahorros jubilatorios en crisis.

Asimismo destacaron que asuntos como proteger y fortalecer el Seguro Social, proteger y mejorar los beneficios de Medicare, reducir los precios de los medicamentos recetados, apoyar a los cuidadores familiares que ponen en riesgo su carrera y su futuro financiero para cuidar de sus padres, cónyuges y de otros seres queridos y planes para que los trabajadores tengan la oportunidad de ahorrar el dinero que necesitan para tomar el control de su futuro, entre otras cosas, no pueden ser ignorados.

Y aunque la realidad de que los adultos mayores de 50 años estén muy inmiscuidos en los comicios, definiendo el futuro político de sus comunidades, denota su poder, al mismo tiempo, pone de manifiesto la falta de inversión y estrategias para hacer que los votantes más jóvenes también hagan oír sus voces en las urnas y decidan.

Los votantes más jóvenes siguen siendo relegados en cifras de votaciones

Así lo advierten analistas políticos como Lucía Gómez, quien manifestó que la mayor participación de adultos mayores no es algo nuevo en las elecciones, pues el sistema ha funcionado por años de esa manera, pero advirtió que se necesita motivar cambios en las dinámicas electorales.

“Así siempre han sido las cosas y no tenemos la varita mágica para cambiar ese funcionamiento, pero la verdad es que hemos visto que los mayores de 50 años tienen mayor relevancia en participacon cívica, pues tienen preocupaciones muy definidas como pagar no solo la renta sino las hipotecas y otras, y al final son quienes deciden por todos”, aseguró la analista, destacando que esto para la comunidad latina es todavía más preocupante.

“Para nuestra comunidad las cosas pintan mal en ese sentido, porque vamos a tener menos poder en las urnas, ya que nuestras comunidades son más jóvenes que otras. Nuestra población es un poco más joven, aunque tengamos muchos mayores”, agregó Gómez, quien explicó que también hay un problema cíclico pues las campañas políticas prefieren invertir en votantes que votan y no gastar recursos en potenciales electores jóvenes.

“Hay una dinámica real. Los candidatos usan el dinero que tienen para hablar con votantes y no con no votantes que no tienen historial de votar, y ese es un hábito difícil de romper, porque tienen dinero y tiempo limitado para involucrar a personas en campaña que no les garantizan votos”, comentó. “Ese es un ciclo difícil de romper, mientras no haya recursos suficientes para que instituciones independientes y el propio Gobierno promuevan mayor envlvimiento de los menores de 50 en ciclos cívicos”.

Daniel Altschuler, codirector de la organización Se hace camino en acción, mencionó que la tendencia de que la mayoría de votantes en las elecciones, tanto a nivel nacional como en Nueva York, sean mayores de 50 años, es alarmante.

“Los votantes mayores tienen una tasa de participación más alta que los votantes jóvenes y es una tendencia lamentable, porque hace que la voz de la juventud, muchas veces no se tome en cuenta suficientemente, tanto a nivel federal como estatal”, aseguró el activista.

“Lamentablemente es un círculo vicioso, porque vemos que muchas veces los partidos y campañas sabiendo la tendencia que ha existido, invierten más recursos en el alcance hacia los votantes mayores, y eso aumenta o mantiene la brecha en la tasa de participación entre votantes mayores y jóvenes“, agregó Altschuler.

“Es preocupante lo que hemos visto y por eso, como organización, hemos enfocado nuestros recursos en hacer alcance, no solo a los mayores, sino a los más jóvenes de la comunidad, para que se integren en estos procesos electorales. Pero lamentablemente los partidos y las campañas en si, no lo hacen suficientemente, y es un recordatorio para que se invierta mas en ese elcance a jóvenes“, concluyó el codirector de Se hace camino en acción.

Datos de votantes en la Ciudad de Nueva York y del reporte

5,586,318 es el total de votantes registrados

593,526 es el número de votantes inactivos

4,992,792 es el número de neoyorquinos registrados que pueden votar

532,563 votantes salieron a las urnas el 28 de junio pasado en las primeras primarias

353,000 de ellos fueron votantes mayores de 50 años

66.3% es el porcentaje de votantes mayores de 50 que votaron

Casi 7 de cada 10 electores son mayores de 50

315,902 votantes tienen entre 50 y 54 años

37,098 votantes fueron mayores de 55 años

51% de los habitantes de NYC son mayores de 50 años

49% de los neoyorquinos son menores de 50 años

179,563 votantes fueron menores de 50 años, es decir el 34% del total de sufragantes

80% casi de votantes en El Bronx fue mayor de 50 años

22% de los votantes en ese condado fueron menores de 50 años

44% de participación electoral entre menores de 50 años pone a Brooklyn como el condado con más voto joven

Información básica sobre estas primarias