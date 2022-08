Maluma encendió las redes con provocativa foto en toalla y su retaguardia descubierta

El cantante Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como Maluma este miércoles por la tarde encendió su perfil de Instagram al compartir una foto subida de tono porque aparecía en toalla mientras que al fondo se puede ver una piscina, el mar y el cielo completamente despejado.

La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje: “Mi polvo eres tú”. Sin embargo, hubo algo que le llamó la atención a sus más de 62.8 millones de seguidores de la red social de la camarita, y es que al hacer zoom en la imagen se le puede ver que dejó parte de su retaguardia al descubierto, al tiempo que luce parte de su bronceado.

“Qué belleza de panorama more”, “Me encanta”, “Esa toalla está bendecida”, “Sos hermoso, te amo fuerte”, “No puedo con tanto”, “CUERPO DE DIOS GRIEGO”, “Dios, qué rico, quisiera ser en verdad tu polvo”, “Nunca tuve tantas ganas de ser toalla”, “Qué delicia de hombre”, “Me encanta lo desatado que estás, gracias por bendecirnos con esa tremenda vista”, “Literal tú eres mi polvo”, fueron algunos de los comentarios.

El post en menos de una hora generó más de 4,100 expresiones sobre la candente y sexy foto que compartió el colombiano, y es que además tenía más de 372 mil ‘me gusta’ en la aplicación, donde además parece estar disfrutando de la hermosa vista que tiene al frente.

Sin embargo, fue hace menos de una semana que Maluma compartió un video donde se ve que está en un baño y escribió: “Gueyyyy no mam** mam**… #28 #clito #Rulay en la calle y eso que todavía no ha llegado santa jaja. Que chimba la música, que chimba mis fans Lojamooo”.

El pasado 13 de agosto se volvió viral un video del intérprete de ‘Felices los cuatro’ donde se ve que está bailando con muy poca tela encima, pues al parecer acababa de salir de ducharse y quería compartir su alegría con la gran cantidad de seguidores que día tras día ven su contenido. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

“Ay, esa toalla como que estorba”, “Por Dios, la suerte de la pared que te puede ver”, “Que se le caiga”, “Que se le caiga esa vain* para ver alguito”, “Hermoso papi Juancho”, fueron algunas de las cosas que le dijeron.

