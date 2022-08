Agenda de eventos: música, danza y teatro

Bad Bunny en el Yankee Stadium

Bad Bunny está haciendo historia con su World’s Hottest Tour, batiendo récords de ventas y ofreciendo un espectáculo innovador que le da vida al concepto y la música de su exitoso álbum “Un Verano Sin Ti”, creando una experiencia de fiesta en la playa para los fanáticos. Y este sábado 27 y domingo 28 es el turno de los neoyorquinos, quienes podrán disfrutar del show del famoso cantante urbano nada más y nada menos que en el escenario del Yankee Stadium. El show presenta muchos efectos especiales, incluidos fuegos artificiales, pirotecnia, delfines voladores y una isla flotante que acerca a Bad Bunny a sus admiradores en los niveles superiores de los estadios. A las 7:00 pm. Más información y entradas en: https://www.ticketmaster.com/

La rumba Stage Garden en El Bronx

Las fiestas Stage Garden Rumba, organizadas por Pregones en los jardines comunitarios del sur de El Bronx, continúan este sábado 27 de agosto en el Sunshine Garden, ubicado en 174th Street y Bryant Avenue. La artista Caridad De La Luz (también conocida como “La Bruja”), será una vez más la anfitriona. El tema de la serie de este año es “Bronx Bees and Honey”. Hiperlocal y universal, Stage Garden Rumba reúne voces de alegría y revolución para alimentar la imaginación colectiva. Las funciones de SGR del sábado incluyen a: DeLaCeiba, Oñí Añá, People of Earth, Los Cielitos, Rich Villar, Bonafide Rojas, True Rodríguez, Wanda Salaman y Mili Bonilla. De 2:00 a 6:00 pm. Gratis. Más información: https://pregonesprtt.org/

Arte en el techo

NOoSPHERE Arts presenta We are Nature 2022: Patterns of Connection, este sábado 27 de agosto, de 7 a 9 pm, en los espacios del NOoSPHERE Arts Stage Roof, NYC y Kingsland Wildflowers en Broadway Stages, Brooklyn. La tercera muestra de la serie anual de azoteas NOoSPHERE Arts combina artes, activismo ambiental y construcción comunitaria. Ubicada en la parte superior de una planta industrial de ExxonMobil en la orilla del sitio Superfund Newton Creek, la serie recurrente ofrece una combinación de múltiples formas de arte: danza, música, actuación, artes visuales, poesía, prosa y cine: abordar el lugar de la humanidad en el gran Todo con el objetivo de involucrar a una audiencia diversa en los esfuerzos ambientales a través del arte. Para obtener más información y registrarse para el evento gratuito, visite noosphere-arts.nyc/we-are-nature.

Jazz en el Marcus Garvey Park

Como parte del cierre de SummerStage, este sábado, Terence Blanchard, trompetista de renombre mundial, prolífico compositor de cine nominado al Premio de la Academia y una nueva voz en el mundo de la ópera, llevará su talento al Marcus Garvey Park ( 18 Mt. Morris Park West). Estará acompañado del quinteto electroacústico E-Collective. A ellos se une el bajista de jazz Buster Williams, que ha tocado con los grandes del jazz y esta vez estará con su cuarteto de estrellas Something More. La vibrafonista Nikara Warren interpretará su álbum Black Wall Street, que fusiona hip-hop, jazz, neo-soul y ritmos afrocaribeño, mientras que Vuyo Sotashe, un vocalista de jazz sudafricano, está dejando su huella en la escena del jazz de Nueva York. A partir de las 3:00 pm hasta las 7:00pm. Más información:https://cityparksfoundation.org/

Camilo en el Radio City Music Hall

Este sábado, 27 de agosto, Camilo iniciará la segunda fase de su exitosa gira “De Adentro Pa Afuera Tour” en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York. Tras lograr llenos absolutos en los conciertos realizados en varios países de Europa durante el verano, el artista colombiano llega a la ciudad este fin de semana para presentar su nuevo show que incluirá un repertorio conformado por éxitos como “Tutu”, “Favorito”, Vida de Rico”, “KESI”, “BEBÉ”, “Ropa Cara”, entre otros, más los nuevos temas como “Índigo”, “Pegao”, “NASA”, o “Alaska”, de su tercer álbum de estudio De Adentro Pa’ Afuera, el cual saldrá a la venta en septiembre. A las 8:00 pm. Entradas:https://www.ticketmaster.com/

Festival de Cine Cubano

El Centro Cultural Cubano de Nueva York, en colaboración con el Instituto Cervantes NY, presenta el Festival de Cine Cubano 2022: ‘Mujeres en Foco’, una serie de cortometrajes, documentales y largometrajes muy aclamados que celebran el papel multifacético de la mujer cubana en el cine. El programa ofrece un total de 26 entradas, incluida una serie de documentales innovadores, desde retratos en primer plano de los gigantes literarios cubanos José Lezama Lima y Severo Sarduy hasta el sistema de salud quebrado en los EE. UU.; así como dos de los largometrajes más aclamados de los últimos años: In a Whisper, que obtuvo el primer premio en el Festival Internacional de Cine de Ámsterdam de 2019, y la multipremiada Defiant Souls, basada en un verdadero transgénero de principios del siglo XIX. saga. La mayoría de las películas están en español con subtítulos en inglés. Hasta el martes 30 de agosto. Más información: https://nyork.cervantes.es/

Arte en el Jardín del BBG

El Brooklyn Botanic Garden (BBG), en asociación con We Players, presentará una función de teatro al aire libre especial de varios días, de la obra “Mother Lear”. La actuación es parte de la serie Art in the Garden del Jardín Botánico de Brooklyn (990 Washington Avenue, Brooklyn) que presenta actuaciones al aire libre. Escrita e interpretada por Ava Roy y Courtney Walsh, Mother Lear es una conmovedora producción sobre una irascible erudita de mediana edad con demencia que se comunica con la hija que la cuida usando solo el texto de El rey Lear de Shakespeare mientras las dos luchan contra el envejecimiento, el amor y su propia vida. Cada presentación de 50 minutos es seguida por una discusión facilitada con la audiencia que explora temas de envejecimiento, demencia, cuidado y final de la vida.Desde hoy hasta el domingo 28 de agosto. Diferentes horarios. Para información y entradas, visite:https://www.bbg.org/

Titanique extiende sus presentaciones

Titanique, la parodia musical irresistiblemente divertida e irreverente de la exitosa película Titanic, que presenta las canciones del ícono del pop Céline Dion, extendió su temporada debido a la demanda de boletos. La obra es una celebración musical que convierte una de las más grandes historias de amor de todos los tiempos en una histérica y alegre fiesta de asesinatos. Se presenta en The Asylum Theatre (307 W 26th St.) hasta el domingo 6 de noviembre de 2022. Los boletos están disponibles en www.titaniquemusical.com.