‘Fui acosada y buscaba una vía de escape’: Demi Lovato revela que comenzó a consumir sustancias a los 12 años

Demi Lovato ha revelado que comenzó a beber y a consumir sustancias cuando era preadolescente porque había sido “intimidada y buscaba una vía de escape”.

La ex estrella infantil contó cómo robaba regularmente alcohol a su padrastro durante su adolescencia, antes de probar la cocaína cuando tenía 17 años.

Si bien la intérprete se mantuvo sobria por alrededor de seis años, de los 20 a los 26 años, sufrió una sobredosis casi mortal en 2018, que le causó ceguera legal y daños cerebrales, después de sufrir un ataque al corazón y tres derrames mientras estaba en el hospital.

Ahora, tras un largo viaje de apoyo e introspección, la estrella de 30 años habló en el podcast ‘Call Her Daddy’ sobre sus adicciones, ya desde una perspectiva consciente y de aceptación con sus propios procesos.

“Empecé a experimentar cuando tenía 12 o 13 años. Tuve un accidente automovilístico y me recetaron opiáceos. Mi madre no pensó que tendría que esconder los opiáceos a su hija de 13 años, pero en ese momento ya estaba bebiendo. Me habían acosado y buscaba una vía de escape“, aseguró Demi.

La ex estrella de Disney admitió que robaba cerveza del refrigerador de su padrastro y que bebía sola, lo que “debió ser una bandera roja importante”.

Después, la cantante comenzó a consumir cocaína, según contó a la emisión: “A los 17 años, fue la primera vez que probé la coca y me gustó mucho. Luego me hizo ir a tratamiento justo después de cumplir los 18“.

Ahora, en su camino hacia la sobriedad, Demi advirtió recientemente que “rara vez piensa en las sustancias” mientras hablaba en la emisora de Boston, Mix 104.1.

Aunque la estrella del pop intentó hacer varias negociaciones para seguir consumiendo algunas sustancias, finalmente ha logrado centrarse en su recuperación con límites muy bien definidos.

“Intenté fumar hierba, intenté hacer esto y lo otro… Y me di cuenta de que nada de eso funcionaba para mí. Lo que ha llegado a mi vida es la aceptación total. Acepto mi vida tal y como es, por lo que rara vez pienso en sustancias, lo cual es algo hermoso y algo que nunca pensé que me pasaría“.

