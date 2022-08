Gustavo Alfaro sobre la selección de Ecuador: “Cuando llegué algunos futbolistas no querían jugar con ‘La Tri'”

El entrenador argentino de Ecuador, Gustavo Alfaro, dijo este jueves a un grupo de ídolos del fútbol ecuatoriano que cuando llegó a la selección, el 26 de agosto de hace dos años, había “un momento complejo”, agudizado por la pandemia y el desinterés de algunos jugadores en las convocatorias de la Tri.

“Me tocó llegar en un momento complejo del fútbol ecuatoriano potenciado por el tema de la pandemia del Covid. Y el escenario no era el más óptimo, no solo por las complejidades que existían sino porque me pasó algo: algunos jugadores perdieron el interés por jugar con la selección”, declaró el extécnico de Boca Juniors, quien cumplió 60 años el pasado 14 de agosto.

No necesita descripción pic.twitter.com/Z3izS71IsY — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) August 26, 2022

“Algunos jugadores perdieron el interés, renunciaron a la selección, al sueño supremo que todos tuvimos cuando empezamos a patear una pelota, jugar por la selección”, recordó Alfaro, quien clasificó a la Tri a la fase final del cuarto Mundial de su historia, el de Qatar 2022.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) promovió hoy un encuentro entre el seleccionador y referentes que jugaron en los tres mundiales a los que se clasificó el país andino: Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014.

🙌 ¡Reencuentro de leyendas!



💪 Juntamos a los integrantes de la Selección que jugaron los mundiales 2002, 2006 y 2014.



🔥 El resultado fue una velada inolvidable en la que se demostró que siempre trabajamos unidos y con pasión por @LaTri — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) August 25, 2022

“Ustedes le dan y le dieron tremendo valor a lo que significa ponerse la camiseta (…) Me encantaría dirigirlos y que estuviesen a disposición”, dijo el técnico argentino al grupo de invitados, entre los que destacaban Agustín ‘Tin’ Delgado, Iván Kaviedes, Iván Hurtado, Patricio Urrutia, Augusto Porozo y Néycer Reascos.

También acudieron a la cita Paúl Ambrossi, Edwin Villafuerte, Ángel Fernández, Adrián Bone, Carlos Tenorio, Wellington Sánchez, Christian Lara, Giovanny Ibarra, Juan Carlos Burbano, Oscar Bagüí, Christian Mora, Máximo Banguera y Luis Saritama.

En la reunión también estuvieron los jugadores en activo Fidel Martínez y Jaime Ayoví.

Alfaro explicó aspectos del trabajo que tuvo que poner en marcha para recuperar la confianza y el interés de los jugadores en su selección. “Entendimos que la manera era apelando a la historia”, dijo.

“Quería lograr que los jugadores vean el peso de la historia y de quiénes hicieron la historia linda de este país, y que esa luz los desafíe a meterse en esa historia”, añadió.

El exdefensor Iván Hurtado, que jugó los mundiales de 2002 y 2006, recordó que “no fue fácil”. “Lo conseguimos porque soñamos, porque queríamos darle algo a nuestra gente y todos quienes estamos acá le dimos ese algo al país”, precisó.

Hurtado achacó la clasificación a Qatar a que “hay una nueva generación, una nueva dirigencia”, y porque “el fútbol se trata de eso, de que tomen esa posta”.

“Agradecerle al profe Alfaro por una clasificación más y por la familia que ha consolidado en la selección. Ojalá que hagan un Mundial al nivel que se merece esta generación y todos ustedes”, dijo Hurtado.

Lea también:

– Continúa la polémica: Los árbitros de Ecuador paralizan sus actividades tras agresión a un juez

– Ecuatoriano Pervis Estupiñán deja el Villarreal para mudarse a la Premier League

– Mundial: FEF afirma que Ecuador estará “en los ojos del mundo” en el juego inaugural ante Qatar