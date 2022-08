Junta escolar de Uvalde despide a Pete Arredondo, jefe de policía del distrito escolar tras tiroteo masivo

El distrito escolar de Uvalde despidió el miércoles al jefe de policía Pete Arredondo bajo la creciente presión en la ciudad de Texas para que castigue a los oficiales por permitir que un hombre armado en la Escuela Primaria Robb permaneciera en un salón de clases de cuarto grado durante más de una hora con un rifle estilo AR-15 como 19 niños y dos maestros fueron asesinados.

En una votación unánime, la junta directiva del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde despidió a Arredondo en un auditorio de padres y sobrevivientes de la masacre del 24 de mayo.

Arredondo, quien no asistió a la reunión, se convierte en el primer oficial en perder su trabajo luego de uno de los tiroteos en un salón de clases más mortíferos en la historia de Estados Unidos.

Video muestra al tirador de Uvalde deambulando por los pasillos de la escuela y a los policías huyendo de los disparos

Su expulsión se produjo tres meses después de la tragedia, y menos de dos semanas antes de que los estudiantes regresen a la escuela en Uvalde, donde algunos niños siguen demasiado asustados o con cicatrices para volver a entrar a un salón de clases.

Los aplausos de la multitud siguieron a la votación y algunos padres salieron llorando del auditorio. Afuera, varios residentes de Uvalde pidieron que otros oficiales rindan cuentas.

“¡Cobarde!” algunos en la audiencia gritaron mientras la reunión comenzaba.

Arredondo, quien ha estado de licencia del distrito desde el 22 de junio, ha estado bajo el escrutinio más intenso de los casi 400 oficiales que se apresuraron a ir a la escuela pero esperaron más de 70 minutos para confrontar al pistolero de 18 años.

Tirador de Uvalde pasó 1 mes en la morgue porque las funerarias rechazaban su cuerpo

En particular, Arredondo fue criticado por no ordenar a los oficiales que actuaran antes. El coronel Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que Arredondo estaba a cargo de la respuesta policial al ataque.

Minutos antes de que comenzara la reunión de la junta escolar de Uvalde, el abogado de Arredondo publicó una carta de 4,500 palabras que equivalía a la defensa más completa del jefe de policía hasta la fecha de sus acciones.

A lo largo de 17 páginas desafiantes, Arredondo afirmó que no es un jefe de policía escolar torpe a quien una investigación estatal condenatoria culpó por no tomar el mando y perder el tiempo buscando las llaves de una puerta que probablemente no estaba cerrada, sino un oficial valiente cuyas decisiones sensatas salvaron la vida de otros estudiantes.

Abuela de Salvador Ramos le pidió que sacara armas de su casa antes de masacre en Uvalde, Texas

Alega que Arredondo advirtió al distrito sobre una variedad de problemas de seguridad en las escuelas un año antes del tiroteo y afirmó que no estaba a cargo de la escena. La carta también acusaba a los funcionarios escolares de Uvalde de poner en riesgo su seguridad al no permitirle llevar un arma a la reunión de la junta escolar si asistía, citando “riesgos legítimos de daño al público y al jefe Arredondo”.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas, que tenía más de 90 policías estatales en el lugar, también inició una investigación interna sobre la respuesta de la policía estatal.

Las nuevas medidas para mejorar la seguridad escolar en Uvalde incluyen “cercas perimetrales no escalables de 8 pies” en los campus de las escuelas primarias, intermedias y secundarias, según el distrito escolar.

Los funcionarios dicen que también instalaron cámaras de seguridad adicionales, cerraduras mejoradas, capacitación mejorada para el personal del distrito y mejorar la comunicación.

