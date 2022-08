Maripily Rivera modela en un balcón usando tanga de hilo que poco cubre su retaguardia

Maripily Rivera no para de elevar la temperatura en redes sociales, y a sus 45 años la puertorriqueña sigue desatando bajas pasiones debido a que mantiene una figura digna de admirar, la cual suele presumir con arriesgadas publicaciones que sube a su cuenta de Instagram.

Hace unos días, la actriz y presentadora de televisión les regaló un video a sus 1.5 millones de admiradores en el que aparece modelando en un balcón, vestida con tacones y una blusa animal print, además de lucir una tanga de hilo color negra que robó todas las miradas debido a que la prenda poco pudo cubrir sus torneadas piernas y retaguardia.

Como era de suponerse, el clip de la también empresaria de inmediato comenzó a sumar toda clase de halagos y miles de visualizaciones.

“Preciosa y sensual 🔥💋”, “Eres un bomboncito hermoso 😍❤️” y “Usted es una boricua hermosa y ardiente 👏👏”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Maripily Rivera a manera de admiración.

Por si no fuera suficiente, Maripily Rivera también deleitó la pupila de los usuarios con otro video donde se dejó admirar disfrutando de una taza de café en su natal Puerto Rico, usando un diminuto bodysuit de encaje color rojo que solo tapa las partes más íntimas de su voluptuosa anatomía. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

