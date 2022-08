Maripily Rivera muestra de frente y de espaldas sus prominentes atributos en candente trikini

Maripily Rivera siempre trata de mostrar a través del contenido que sube en su cuenta de Instagram por qué sigue siendo una de las mujeres más sexy de la farándula. Esta vez, la puertorriqueña publicó unas candentes fotografías y un video que hicieron enloquecer a sus más de 1.5 millones de seguidores.

En las postales y el clip que subió a su perfil hace unas horas, se puede observar a la modelo y presentadora posando junto a una piscina, mientras muestra sus prominentes atributos de frente y de espaldas usando un candente trikini color negro que deja poco a la imaginación.

“¡¡Hecho en Puerto Rico!! 🇵🇷”, tituló una de las instantáneas en las que ha recibido decenas de comentarios halagadores.

“Siempre sexy y divina ❤️”, “Wooow… esta puertorriqueña con más años más bella y sexy 😍💯” y “Que cuerpazo tan hermoso 🔥🔥”, son algunos de los piropos que le escribieron a Maripily Rivera.

Días atrás, Maripily Rivera ya había generado revuelo en la famosa red social gracias a una infartante imagen que desafió la censura, debido a que aparece modelando en un balcón, en tanga de hilo y sin sostén. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

