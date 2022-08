Toni Costa responde en redes sociales a quienes cuestionan su relación: “Ubiquense ya, por favor”

Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, publicó en su cuenta de Instagram una foto acompañada de la canción “Diosa” de Natti Natasha. “No dejes que nadie apague tu luz”, fue el mensaje con el que la mexicana acompañó esta publicación que causó muchos comentarios y algunas controversias en las que intervino Toni Costa, su novio.

En una serie de comentarios en la publicación se fue desarrollando una situación ante la que Costa no se quedó callado: “Bella Evelyn, linda parejita, es cierto que la mamá de Tony se opone a ese amor? No creo!!”, fue el primer comentario que dejaron y el español contestó: “¡jamás! Eso es un invento como tantos que hacen”.

Más abajo, otra persona comentó: “Quizás aun no lo acepta porque se metió en la relación de Ada y Toni”. Este mensaje causó una reacción más fuerte del bailarín y coreógrafo, ex pareja de Adamari López, con quien tiene una hija: Alaïa.

“eso es falso, hemos dicho mil veces la verdad, yo ya estaba fuera de mi antigua relación hacía 5 meses, que ganas de hablar cosas que no son, ubíquense ya por favor”, contestó Toni Costa a este comentario en la publicación de su novia.

La respuesta del español se ganó el apoyo y el aprecio de varias personas allí mismo, en plena publicación: “Tony tranquilo una conciencia limpia y tranquila no sufre ni se afecta por nada así que, adelante siempre con la verdad en Dios y él se encargará de lo demás”, “la gente habla porque está desocupada jajaja y no viven felices,porque no asumen que una relación se acaba y se guarda solo lo bueno de eso y la vida continua” y “no des explicaciones se feliz vive tu amor y tu vida cuando una relación termina pues termina y ya” son algunos de los mensajes que recibió tras su respuesta.

Sigue leyendo: Evelyn Beltrán reacciona tras un comentario de Adamari López que involucró a Toni Costa con Daniella Navarro

Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, asegura: “Mientras más nos quieren separar más aprieto tu mano”

Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, lo recuerda con un video donde menea sus curvas

Toni Costa celebró su cumpleaños con Alaïa en una divertida actividad extrema