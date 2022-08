Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, asegura: “Mientras más nos quieren separar más aprieto tu mano”

Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, le dejó un mensaje a su amado en su cuenta de Instagram durante esta semana, en la que se conocieron los finalistas de ‘La Casa de los Famosos’. El bailarín y coreógrafo español está allí junto a Ivonne Montero, Daniella Navarro, Salvador Zerboni y Nacho Casano.

La mexicana publicó el escrito junto a un video que ellos dos se tomaron en una sesión de fotos y destacó que aunque los quieran separar, ellos se mantienen muy unidos. “Amor mío, la gente puede destruir tu imagen manchar tu personalidad pero no pueden quitarte tus buenas acciones porque no importa cómo te describan, aún serás admirado por aquellos que realmente te conocen mejor. Te conocimos más que nunca estos 84 días en un show donde estás grabado 24/7. Conocimos al gran compañero, gran hombre, gran amigo , gran padre , gran novio y gran jugador. Eres un hombre que nos ha mostrado que existen seres humanos que se pueden llevar bien con todo tipo de personas y mantener la paz donde existe la guerra. Te aplaudo!”, comenzó Beltrán.

“Estamos muy orgullosos de todo el trabajo que has hecho estos últimos meses y te admiro. Te admiro porque no es fácil dejar de ver ala gente que más amas y menos a tu princesa la cual das la vida por ella. Me siento tan afortunada de ser parte de tu vida y verte crecer día tras día. Y como siempre decimos, MIENTRAS MÁS NOS QUIEREN SEPARAR MÁS APRIETO TU MANO”, concluyó la pareja del ex de Adamari López.

Antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’ Toni Costa le dedicó un gran mensaje de amor a Beltrán, y ella durante todo este camino le han dejado lindos mensajes a Costa mientras él ha estado dentro del reality show de Telemundo.

Sigue leyendo: Adamari López menea la retaguardia al estilo de Anitta y Jorge Bernal reacciona

El público reacciona al inesperado romance entre Daniella Navarro y Nacho Casano en ‘La Casa de los Famosos’

¿A quién da por ganador el público de ‘La Casa de los Famosos 2’?

Laura Bozzo da sus primeras palabras tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’