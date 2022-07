Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, lo recuerda con un video donde menea sus curvas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Evelyn Beltrán extraña a Toni Costa y frecuentemente lo hace saber a través de sus redes sociales. En esta ocasión la mexicana publicó un video en el que aparece bailando en compañía de su amado.

La pareja está vestida de color negro y prsumen de los sexys movimeintos de baile minras usan también mascarillas para protegerse del covid-19. La canción con la que la mexicana decidió acompañar este video fue Desde Mis Ojos (Remix), de los cantantes Chris Lebron, Sech y Jay Wheeler.

“Recuerdo algo bonito y estás tú @toni”, fue el mensaje que Beltrán escribió junto al romántico video junto a Toni Costa, bailarín y coreógrafo español que actualmente está en ‘La Casa de los Famosos’.

Por su participación en el reality show de Telemundo la pareja se ha visto separada desde hace más de dos meses. Constantemente en las redes sociales Beltrán le dedica mensajes a Costa y le expresa su amor con lindos videos y dedicatorias.

Antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’ Toni Costa le dedicó un romántico mensaje de despedida a Evelyn Beltrán a través de las redes sociales. En ese mismo texto también mencionó a Alaïa, la hija de 7 años que tiene con la presentadora boricua Adamari López:

“No va a ser nada fácil estar sin mi hija @alaia , ella es mi vida y mi razón de ser cada día, no saber de ella, no verla, no abrazarla, sin jugar con ella, sin llevarla a la escuela ni hacer con ella todas sus actividades como de costumbre, al igual que mi familia que desde España me animan, mis amig@s que siempre están ahí y mi novia @evelynbeltranoficial, son un gran apoyo para mi, están ahí incondicionalmente y voy a extrañarlos tanto pero tanto también, gracias mi amor por tanto, gracias de corazón, voy a extrañar cada una de las cosas que tenemos, cada sentimiento y cada emoción que me provocas, te voy a tener presente en todo momento a ti y todas las personas que amo”, dijo Costa en su cuenta de Instagram.

Sigue leyendo: Los seguidores de ‘La Casa de los Famosos’ llenan las redes con el nombre de su participante para eliminar

En ‘La Casa de los Famosos’ Toni Costa muestra sus habilidades como imitador

Así fue el enternecedor momento en el que Laura Bozzo conoce a su nieto en ‘La Casa de los Famosos’

Eduardo Rodríguez sobre el posible romance de Daniella Navarro y Salvador Zerboni en ‘La Casa de los Famosos’: “Está duro el encierro”