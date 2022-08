Barbie Ferreira deja oficialmente el elenco de ‘Euphoria’: “Tengo que despedirme”

La próxima temporada de ‘Euphoria’ ha perdido a un miembro clave del reparto.

Barbie Ferreira se despidió con lágrimas en los ojos de Kat Hernández, su personaje en el drama de HBO y que ha interpretado desde que la serie comenzó a transmitirse en 2019.

La actriz dio a conocer esta noticia a través de sus historias de Instagram donde escribió un emotivo mensaje sobre sobre un dibujo de su personaje hecho por su coprotagonista Hunter Schafer.

“Después de cuatro años de llegar a encarnar al personaje más especial y enigmático, Kat, tengo que despedirme con lágrimas en los ojos” Barbie Ferreira

“Espero que muchos de ustedes puedan verse reflejados en ella como yo lo hice y que les traiga alegría al ver su viaje hacia el personaje que es hoy”, expresó.

Y es que Kat, la mejor amiga de Maddie (Alexa Demie) y Cassie (Sydney Sweeney), era un faro de positividad para la serie, ya que renovó su estilo y creció más segura de su sexualidad. Sin embargo, los fans de la producción se preguntaban por qué su historia dejó de ser relevante en la segunda temporada.

“Puse todo mi cuidado y amor en ella y espero que ustedes puedan sentirlo. Te amo Katherine Hernández”, finalizó Barbie, aunque sin dar a conocer ​cuáles son las circunstancias de su partida la cual también se produce después de los rumores de tensión en el set entre ella y el escritor y director de ‘Euphoria’, Sam Levinson.

Más tarde, Ferreira abordó dichas especulaciones en una entrevista con Insider que incluían afirmaciones de que abandonó el set de la segunda temporada diciendo que “mucho de eso es falso”.

“Creo que los fanáticos son realmente apasionados y lo aprecio porque ‘Euphoria’ ha impactado a mucha gente. A veces, las cosas cobran vida propia, y no están arraigadas en la verdad, pero está bien porque sé que es solo por pasión, curiosidad y todas esas cosas buenas”, declaró.

En un momento, según los informes, Barbie Ferreira salió furiosa del set, que se rumoreaba estaba plagado de largas horas y las inquietudes estéticas de su creador y showrunner.

Se decía que varios actores presentaron quejas sobre las condiciones de la producción, desde problemas con las comidas hasta la falta de descansos para ir al baño.

Por último, Ferreira también ha estado explorando oportunidades fuera de ‘Euphoria’, incluyendo protagonizar la película ‘NOPE’ de Jordan Peele. Además, apareció en un episodio de ‘The Afterparty’ de AppleTV+ como Willow. thank u barbie ferreira for giving us one of the most important scenes as kat, this will always be television history pic.twitter.com/fTBZPPm1PL— ً (@uwstonem) August 25, 2022

